Війна залишає після себе не лише руїни будинків, а й невидимі шрами на нашому повітрі та землі.

Рівненщина відчула це на собі в березні, коли через обстріли спалахнули ліси та відкриті території. Сьогодні фахівці підрахували: масштаби забруднення вражають, а сума збитків вимірюється мільйонами. Начальник Екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський розповів, як дим від пожеж перетворюється на судові позови проти агресора та чому за кожен ковток забрудненого повітря ворогу доведеться платити.

Пожежі, що отруюють небо: масштаби біди

Наслідки обстрілів, які сталися 24 березня 2026 року, виявилися значно серйознішими, ніж здавалося на перший погляд. Вогонь охопив територію Березнівського лісництва та відкриті простори Млинівської громади. Загалом вигоріло понад гектар землі, але основний удар прийняла на себе атмосфера.

За підрахунками інспекторів, у небо здійнялося майже 720 тонн діоксиду вуглецю. Це величезний об’єм газу, який не просто розчиняється в повітрі, а роками впливає на клімат і здоров’я людей. Фахівці зазначають, що такі «неорганізовані викиди» є прямим наслідком війни, яка нищить усе живе на своєму шляху.

Ціна питання: 2,2 мільйона за спалену природу

Державна екологічна інспекція Поліського округу вже перевела ці тонни кіптяви та гару в конкретні цифри. Як повідомив керівник інспекції Євгеній Медведовський, загальна сума збитків становить понад 2,2 мільйона гривень. Ці гроші — не просто статистика, а борг, який держава-агресор має повернути Україні.

«Ми вже підготували всі розрахунки та передали їх до СБУ та прокуратури. Кожен спалений кущ, кожна тонна шкідливих речовин у повітрі фіксується як воєнний злочин», — зазначив Медведовський.