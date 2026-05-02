Світ застиг у очікуванні великих змін. Поки нафта ставить нові рекорди, а американський флот веде небезпечну гру з Іраном, за кулісами великої політики розгортається драма телефонної дипломатії

В ефірі Дмитро Співак розібрав, чим загрожує Європі її "розслабленість", як Трамп планує збити ціни на енергоносії, щоб підірвати економіки своїх противників.

У центрі розмови Дмитра Співака — енергетика як інструмент тиску. Експерт наголосив, що сьогоднішня ціна на нафту — це не просто цифри на заправках, а головний бюджет війни. За його словами, одна з ключових стратегій, яку розглядають у США, — це максимальне збільшення видобутку нафти, щоб обвалити світові котирування.

"Ми бачимо, як американський флот блокує Ормузьку протоку, відповідаючи на дії Ірану. Це пряма битва за контроль над трафіком чорного золота", — зазначив Співак під час ефіру. Він пояснив, що для Вашингтона важливо тримати руку на горлі постачальників, аби мати змогу в будь-який момент змінити "цінник" на світовому ринку.

Телефонна дипломатія Трампа

Співак окремо зупинився на чутках про прямі переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Він вважає, що Трамп діє як жорсткий переговорник, який спочатку створює проблему, а потім пропонує її вирішення на своїх умовах.

"Трамп розуміє мову сили та грошей. Його дзвінки — це не про дружбу, а про встановлення нових правил гри", — підкреслив експерт. На думку Співака, такий формат дипломатії ставить європейських лідерів у вкрай незручне становище, оскільки вони звикли до традиційних протоколів, які сьогодні вже не працюють.





Європа прокидається: мілітаризація та нові рейки

Ще однією важливою темою ефіру стала готовність Європи захищати себе самостійно. Співак констатував, що Старий Світ нарешті усвідомив: "парасолька" НАТО може закритися в будь-який момент.

"Європі потрібен інший формат. Вони розуміють, що потрібна реіндустріалізація, потрібні інші економічні важелі, якщо вони хочуть вижити в конфлікті з великими гравцями", — зазначив аналітик. Він наголосив, що зараз ми спостерігаємо термінове переозброєння країн ЄС, які десятиліттями економили на обороні.

Українське закулісся: хто в вертикалі?

На завершення ефіру Дмитро Співак відповів на гострі питання щодо корупції в Україні. Коментуючи публікацію плівок із розмовами наближених до влади осіб, де згадується певний "Вова", експерт висловив свою думку про те, як насправді побудована система управління.

"НАБУ створювали для контролю, а не для боротьби з корупцією в нашому розумінні. Ми бачимо, як працює ця вертикаль, де всі рішення замикаються на одній людині", — прямо заявив Співак. Він закликав глядачів не бути наївними та аналізувати, кому вигідно зберігати такий стан речей протягом багатьох років.