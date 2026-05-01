Поки природа прокидається, порушники намагаються нажитися на незаконних вирубках та забрудненні земель. Цифри вражають: лише за сім днів сума нарахованих збитків перевалила за 250 мільйонів гривень. Хто «відзначився» найбільше та які наслідки чекають на тих, хто ігнорує закон, — читайте далі у нашому огляді.
Рекордна ціна безладу: 193 мільйони за сміттєзвалище
Найбільший удар по екології (і потенційно по гаманцю порушників) зафіксували в Одеській області. Там за забруднення та засмічення понад 4 тисяч квадратних метрів землі побутовими та будівельними відходами нарахували фантастичні 193 мільйони 376 тисяч гривень збитків. Справою вже займається поліція.
Київщина: під прицілом ліс та риба
В столичному регіоні інспектори також не сиділи без діла:
- У заказнику «Озеро Заплавне» хтось незаконно зрубав 122 дерева, що потягнуло на понад 2,6 мільйона гривень шкоди. Матеріали вже передали прокурорам.
- Біля села Ратуш чоловік вирішив порибалити без жодних дозволів. Такий «відпочинок» обійшовся державі у 6 мільйонів гривень збитків, а справу тепер розглядатиме суд.
Мільйонні рахунки для місцевої влади
Цікаво, що претензії отримують не лише приватні особи, а й цілі сільські та селищні ради:
- На Рівненщині Миляцька сільрада отримала претензію на 9 мільйонів гривень через незаконну рубку понад 4 тисяч дерев.
- На Чернігівщині Козелецькій селищній раді виставили рахунок на 1,6 мільйона гривень за те, що комунальні землі перетворилися на стихійне звалище.
Загальна статистика тижня
З 24 по 30 квітня екоінспекція працювала в посиленому режимі:
- Проведено 559 перевірок по всій Україні.
- Складено 387 протоколів на порушників.
- Загальна сума збитків, завданих природі за цей короткий період, склала 253 мільйони 255 тисяч гривень.
- Вже вдалося стягнути понад 6,4 мільйона гривень у добровільному та примусовому порядку.
Держекоінспекція нагадує, що кожен зрубаний стовбур чи викинутий у полі мішок сміття має свою ціну, яку рано чи пізно доведеться сплатити.