Останній тиждень квітня став по-справжньому гарячим для екоінспекторів по всій країні.

Поки природа прокидається, порушники намагаються нажитися на незаконних вирубках та забрудненні земель. Цифри вражають: лише за сім днів сума нарахованих збитків перевалила за 250 мільйонів гривень. Хто «відзначився» найбільше та які наслідки чекають на тих, хто ігнорує закон, — читайте далі у нашому огляді.

Рекордна ціна безладу: 193 мільйони за сміттєзвалище

Найбільший удар по екології (і потенційно по гаманцю порушників) зафіксували в Одеській області. Там за забруднення та засмічення понад 4 тисяч квадратних метрів землі побутовими та будівельними відходами нарахували фантастичні 193 мільйони 376 тисяч гривень збитків. Справою вже займається поліція.

Київщина: під прицілом ліс та риба

В столичному регіоні інспектори також не сиділи без діла:

У заказнику «Озеро Заплавне» хтось незаконно зрубав 122 дерева, що потягнуло на понад 2,6 мільйона гривень шкоди. Матеріали вже передали прокурорам.

Біля села Ратуш чоловік вирішив порибалити без жодних дозволів. Такий «відпочинок» обійшовся державі у 6 мільйонів гривень збитків, а справу тепер розглядатиме суд.

Мільйонні рахунки для місцевої влади

Цікаво, що претензії отримують не лише приватні особи, а й цілі сільські та селищні ради:

На Рівненщині Миляцька сільрада отримала претензію на 9 мільйонів гривень через незаконну рубку понад 4 тисяч дерев.

На Чернігівщині Козелецькій селищній раді виставили рахунок на 1,6 мільйона гривень за те, що комунальні землі перетворилися на стихійне звалище.

Загальна статистика тижня

З 24 по 30 квітня екоінспекція працювала в посиленому режимі:

Проведено 559 перевірок по всій Україні.

Складено 387 протоколів на порушників.

Загальна сума збитків, завданих природі за цей короткий період, склала 253 мільйони 255 тисяч гривень.

Вже вдалося стягнути понад 6,4 мільйона гривень у добровільному та примусовому порядку.

Держекоінспекція нагадує, що кожен зрубаний стовбур чи викинутий у полі мішок сміття має свою ціну, яку рано чи пізно доведеться сплатити.