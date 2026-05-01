Конституція — це не просто збірка законів у пишній палітурці, це справжній маніфест нашої волі та ідентичності. В Академії Служби безпеки України відбулася подія, що змушує по-новому поглянути на витоки нашої державності

Відомий науковець Микола Томенко презентував книгу, яка доводить: українці не просто прагнуть у Європу, вони століттями були її правовим фундаментом. Чому цей суспільний договір є таким важливим для кожного воїна на фронті та які зміни чекають на Основний Закон у майбутньому — читайте у нашому репортажі.

Фундамент нації та кордон ідентичності

Під час урочистої презентації ректор Академії СБУ Андрій Черняк звернув увагу на те, що Конституція є набагато більшим, ніж юридичним документом. У часи великої війни вона перетворюється на символ, який чітко розмежовує нас із агресором.

«У цьому році ми відзначатимемо тридцятиліття нашої Конституції. Це шлях, який обрав наш народ. Саме Основний Закон є тим стрижнем, навколо якого будується держава. Він відображає нашу душу, нашу ідентичність і показує світові, чим ми відрізняємося від інших», — наголосив Андрій Черняк, звертаючись до курсантів.

Від Пилипа Орлика до сьогодення: Шлях свободи

Автор видання, професор Микола Томенко, провів для майбутніх офіцерів справжній історичний лікнеп. Він детально розібрав еволюцію української думки — від прогресивних ідей Пилипа Орлика до сучасних правових викликів. Головна думка автора проста, але глибока: Конституція — це образ тієї країни, за яку сьогодні на полі бою вмирають найкращі сини та доньки України.

«Це суспільний договір. Люди домовляються з владою: які права вони передають державним структурам, а які свободи залишають собі назавжди. На цій базі твориться держава, і саме за цей порядок ми сьогодні воюємо», — пояснив Микола Томенко.

Ми не гості в Європі, ми — її автори

Одним із найцікавіших моментів зустрічі став розбір міфу про те, що Україна лише зараз «намагається стати європейською». Томенко нагадав про часи «Руської правди» княжої доби, яка ще за часів Київської Русі демонструвала найвищий цивілізаційний рівень нашого народу.

«Коли кажуть, що ми йдемо в Європу, я завжди уточнюю: йдеться лише про вступ до Євросоюзу як інституції. Бо саму систему європейського права творили саме ми, починаючи з наших найдавніших законів. Ми повертаємося додому, а не приходимо в гості», — підкреслив професор.

Невиконані обіцянки та майбутні зміни

Незважаючи на святковий привід, розмова була відвертою та прагматичною. Микола Томенко зазначив, що 30-річчя Конституції — це привід не лише для гордості, а й для роботи над помилками. В Україні досі не ухвалено низку критично важливих законів, які прямо згадуються в Основному Законі: про суд присяжних, місцеві референдуми та державні символи.

Спікер також пояснив молоді тонкощі роботи з документом — які розділи можуть бути змінені голосуванням у Верховній Раді, а які є недоторканними без волі всього народу на всеукраїнському референдумі.

Підсумок: Знати, шанувати, дотримуватися

Зустріч, у якій також взяв участь ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, завершилася надихаючим закликом. На думку авторів заходу, жоден закон не працюватиме, якщо він не житиме в серцях громадян.

«Найкраща Конституція — це та, яку кожен громадянин знає, щиро шанує і якої дотримується не зі страху, а з поваги», — підсумував Микола Томенко. Найактивніші курсанти отримали авторські примірники книги, які стануть для них не просто навчальним посібником, а настільною книгою про те, яку державу вони покликані захищати.