Військовий та експерт Кирило Сазонов в ефірі Politeka Online розповів про "ударний кулак", який формує агресор, та пояснив, чому Часів Яр та Покровськ стали ключовими точками на карті війни. Чи встигне західна допомога до початку великої битви?

Травневий ультиматум ворога: битва за Часів Яр

В ефірі Кирило Сазонов приділив особливу увагу тому, що окупаційні війська отримали чіткий наказ захопити стратегічні висоти до символічних дат травня. Експерт наголосив, що ворог не рахується з втратами, намагаючись пробити оборону ЗСУ.

«Вони лізуть звідусіль. Часів Яр для них — це ключ до всієї Донецької області. На ефірі Кирило Сазонов прямо сказав, що росіяни намагаються використати момент, поки ми ще не отримали всі обіцяні снаряди від партнерів. Це вікно можливостей, яке вони хочуть закрити нашою кров’ю», — зазначив спікер під час розмови з ведучою.

Покровський напрямок: ва-банк окупантів

Окрім Часового Яру, Сазонов виділив Покровський напрямок як один із найбільш загрозливих. На його думку, окупанти намагаються розвинути успіх після Авдіївки, використовуючи перевагу в авіації та КАБах.

«Ми чудово бачимо, як вони концентрують сили. Це вже не просто штурми окремими групами, це спроба створити ударний кулак, щоб вийти на оперативний простір. На ефірі було озвучено, що найближчі два-три тижні будуть критичними. Або ми їх перемелемо зараз, або фронт доведеться відтягувати на нові лінії оборони», — зауважив Сазонов.





Західна допомога: чому кожна година на рахунку?

Велика частина розмови була присвячена логістиці та постачанню озброєння від США та Європи. Сазонов, який сам перебуває в контексті військових потреб, емоційно висловився про затримки, що коштують життів.

«Коли ми чуємо про черговий пакет допомоги — це добре. Але снаряд на папері не стріляє. Нам потрібно, щоб це було в гарматі вже сьогодні. Кирило Сазонов наголосив: ворог поспішає саме тому, що знає — скоро паритет в артилерії може відновитися. Тож зараз вони намагаються "вичавити" максимум, поки ми сидимо на залишках боєкомплекту», — пролунало в ефірі.

Чи можливі переговори? Погляд з окопів

На питання ведучої про можливе заморожування конфлікту або переговори, Сазонов відповів максимально тверезо та без прикрас. Він переконаний, що будь-яка зупинка зараз — це лише перепочинок для Росії перед новим, ще потужнішим ударом.

«На ефірі Сазонов прямо заявив: переговори з Путіним зараз — це капітуляція з відстрочкою. Вони не хочуть миру, вони хочуть паузи, щоб назбирати нових "мобіків" і доробити ракети. Тому вихід лише один — тримати стрій і нищити техніку ворога в таких кількостях, щоб наступ став фізично неможливим», — резюмував військовослужбовець.





Підсумок: Травень як момент істини

Завершуючи свій виступ на Politeka Online, Кирило Сазонов закликав українців не впадати у відчай, але й не мати ілюзій. Травень покаже, наскільки ефективно спрацює наша оборонна стратегія і чи витримає Захід іспит на швидкість.

«Це буде місяць запеклих боїв. Але ми знаємо, за що стоїмо. Сазонов запевнив глядачів, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій, якщо тил буде забезпечувати необхідну підтримку та єдність», — такими словами закінчилася ця гостра дискусія.