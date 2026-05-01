У новому ефірі Дмитро Співак проаналізував, як Дональд Трамп змушує світові еліти грати за своїми правилами та чому ОПЕК більше не може диктувати умови. Чи справді дешева нафта стане ключем до завершення війни?





Нафтовий зашморг Трампа: "Прогнути всіх"

У своєму виступі Дмитро Співак приділив особливу увагу енергетичній доктрині Дональда Трампа. Експерт зазначив, що Трамп не просто обіцяє знизити ціни на паливо, він активно готує ґрунт для того, щоб нафта стала головним інструментом тиску.

«Трамп діє прямолінійно і жорстко. Йому не потрібні довгі переговори, йому потрібен результат — нафта по сорок. Це автоматично обнуляє військові бюджети країн, що звикли до надприбутків від ресурсів», — підкреслив Співак під час ефіру. За словами спікера, Трамп фактично «прогинає» ОПЕК, вимагаючи збільшення видобутку, що ставить картіль у вкрай скрутне становище.





ОПЕК тріщить: цінець монополії на ціни

Дмитро Співак розповів глядачам, що монополія нафтового картелю починає руйнуватися під тиском внутрішніх суперечностей та американської політики. Учасники ринку все частіше порушують квоти, намагаючись врятувати власні економіки.

«Ми бачимо, як ОПЕК тріщить. Внутрішня дисципліна зникла, кожен грає за себе. Коли Трамп каже "буріть, хлопці, буріть", він відкриває шлюзи, які затоплять ринок дешевою американською нафтою», — зазначив аналітик. Співак переконаний, що це призведе до тектонічних зрушень у світовій геополітиці, де домінування нафтових монархій відійде на другий план.

Палаючі НПЗ та позиція Білого дому

Окремою темою розмови стали атаки на нафтопереробні заводи. Дмитро Співак пояснив, чому ця тема викликає таку гостру реакцію у нинішньої адміністрації США. На думку експерта, кожна пожежа на великому НПЗ — це не лише військовий успіх, а й прямий вплив на світові котирування, що дуже лякає Вашингтон перед виборами.

«НПЗ горять, і це створює дефіцит готового палива. Американцям це не подобається, бо вони бояться стрибка цін на своїх заправках. Але для війни — це критично важливо, бо це кров військової машини агресора», — зауважив Співак. Він акцентував увагу на тому, що стратегічне виснаження ворога через знищення енергоструктури є ефективним, хоч і болісним для світового ринку шляхом.

Україна в епіцентрі енергетичного шторму

Завершуючи ефір, Дмитро Співак спрогнозував, як ці події вплинуть на майбутнє України. Він закликав не боятися великих змін, адже будь-яке падіння цін на енергоносії — це удар по спроможності ворога вести затяжну війну.

«Нам треба розуміти одне: чим менше грошей отримує Москва за барель, тим менше ракет летить у наш бік. Це проста математика війни, яку Трамп хоче використати на свою користь», — підсумував спікер. Ефір залишив глядачів з чітким розумінням — нафтова карта стане вирішальною в політичних розкладах 2026 року.