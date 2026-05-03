Цьогорічний парад на 9 травня в Москві стане символом краху російських воєнних амбіцій, оскільки пройде без участі військової техніки. На це звернув увагу адвокат, відомий волонтер та заступник керівника Волонтерського штабу «Українська команда» Орест Криштафович. За його словами, рішення зробити парад «зоною, вільною від заліза», є прямим наслідком успішних дій Сил Оборони України та тотального страху агресора перед українськими засобами ураження.

Орест Криштафович зауважив, що відсутність танків та іншої бронетехніки на Красній площі свідчить про те, що Росія більше не здатна демонструвати силу навіть для власної пропаганди. Замість обіцяного «Києва за три дні» на третій рік повномасштабного вторгнення окупанти змушені обмежитися лише маршем піхоти. Волонтер іронічно зазначив, що техніка ворога або вже «від’ємно модернізована» на українських полях, або настільки боїться ударів дронів, що командування не ризикує виводити її навіть під час трансляції на головну площу своєї столиці.

На думку заступника керівника «Української команди», такий формат заходу є публічним визнанням безсилля «імперії», яка боїться стати мішенню у прямому ефірі. Він підкреслив, що гасло «можем павтаріть» остаточно змінилося на «можем пахадіть» пішки в бік власного кордону.

Криштафович також подякував українським воїнам за те, що вони зробили ворожий парад максимально лаконічним, та припустив, що до 2027 року замість реальних солдатів у Москві можуть з’явитися картонні фігури, аби мінімізувати ризики.