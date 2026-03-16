У соцмережах почали поширювати матеріали, спрямовані проти Анатолій Щадило — генерала поліції третього рангу та начальника Головного управління Нацполіції у Київській області, пишуть Українські новини.







За словами військових та експертів (Ярина Дорош, Олена Бурцева), у поширених матеріалах використовувалися згенеровані або змонтовані за допомогою ШІ зображення та маніпулятивні формулювання, що може свідчити про інформаційну атаку на Щадило та поліцію.

Автором наклепницького матеріалу виступив екс-працівник поліції Сергій Лукашов, однак згодом відповідний пост було видалено.

Попри це інформація встигла поширитися мережею. Зокрема до ШІ атаки на поліцію долучився блогер-мільйонник Лачен (Ігор Лаченков).







Наразі мета поширення фейкових матеріалів, що дискредитують поліцію, невідома.