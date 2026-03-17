Політичний психолог Всеволод Зеленін пояснив, що насамперед мобілізацію треба проводити так, аби людина знала, куди вона потрапить, а ще варто висвітлювати всю історію, а не лише скандали з ТЦК, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як зазначає гість програми, наші журналісти висвітлюють і репостять лише ситуації, коли ТЦК ганяють когось під камерами, але ніколи не висвітлюють інший бік. До того ж, зауважує він, насправді, якщо дійсно розслідувати ці випадки, то більшість із них пов’язані з людьми, які переховуються, які пов’язані з криміналом, десь не зареєстровані, у розшуку тощо.

«Звертаюсь до всіх журналістів зараз, які хоч трошки притомно пам'ятають, чому їх учили в університеті: якщо ви показуєте одну сторону, покажіть, будь ласка, іншу. Хто з вас показав людей, які добровільно приходять служити у військо? А такі є. Не всіх із нас ловлять. Є люди, які приходять», – стверджує Всеволод Зеленін.

Натомість, міркує експерт, можна ж взяти коментар у представників ТЦК, які когось ганяли, щоб показати іншу сторону, а ще можна провести журналістське розслідування, показати всю історію, а не лише її шматочок.

«Друге – це трек. Це підручник військової психології. Покажіть, будь ласка, де ти будеш, як ти будеш рухатися. Наприклад, покажіть людину, яка не дуже знала, куди вона попала, і людину, яка знала, куди вона хотіла потрапити. Врешті-решт, покажіть і «Азов», і третій батальйон, і звичайні. Покажіть трек, щоб людина розуміла, куди вона потрапить», – пояснює Всеволод Зеленін.

