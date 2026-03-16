Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду Валерієм Дубілем та партнером фонду Артемом Чаплигіним зустрілася з Героєм України Владиславом Стоцьким – військовослужбовцем Національної гвардії України із позивним «Вогонь».

Владислав Стоцький – старший лейтенант Національної гвардії України, командир 2-го взводу 8-ї роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж". Звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" він отримав за особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Його історія стала відома всій країні після боїв на Сіверському напрямку. Протягом 68 діб – з липня по вересень 2024 року – Владислав Стоцький разом із сімома побратимами тримав оборону позиції «Пінчер» поблизу села Спірне Донецької області. Українські бійці фактично опинилися в оточенні, проте змогли вистояти, прорвати кільце ворога та знищити десятки оккупантів та шість одиниць ворожої бронетехніки. У тому бою один із захисників загинув.

Під час 392-ї місії на передову команду Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» передала побратимам Владиславу Стоцькому — бійцям 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України — потужні зарядні станції та системи супутникового зв'язку Starlink. Це обладнання допомагає підрозділам залишатися на зв'язку, координувати дії та забезпечувати автономну роботу на позиціях.

«Наше завдання — робити все можливе, щоб українські захисники мали необхідну техніку та ресурси для виконання бойових завдань. Ми й надалі підтримуватимемо наших воїнів і допомагатимемо підрозділам, які щодня тримають оборону країни», — зазначив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Валерій Дубіль.