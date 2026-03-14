«Батьківщина» вимагатиме внести зміни до бюджету-2026, аби відновити справедливість для майже 9 мільйонів людей.

Про це заявила лідерка партії Юлія Тимошенко.

За її словами, проведена урядом у березні індексація в 12% жодним чином не покращила становище пенсіонерів, які отримують пенсію, нижче 3 тисяч гривень.

«Хто дав право порушити закон і платити людям пенсійного віку пенсію, на яку вижити неможливо? Пенсія має бути хоча б на рівні мінімального прожиткового рівня, а це 6400 гривень», – наголосила Юлія Тимошенко.

Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль підкреслив: виплати людям похилого віку вже давно не встигають за стрімким здорожчанням життя:

«Ціни на все виросли в рази, а пенсії залишилися майже на місці. Те, що влада називає "підвищенням", люди на собі не відчули — ці копійки миттєво з’їдають дорогі продукти. Влада має припинити ігнорувати пенсіонерів і нарешті знайти кошти на відповідні вартості життя виплати».





Юлія Тимошенко вкотре наголосила, що бюджет-2026 – глибоко корумпований і несправедливий, в ньому передбачено низку корупційних видатків, однак не враховано право людей на гідне життя. Тож команда «Батьківщини» закликає відновити справедливість і внести необхідні зміни в бюджет на 2026 рік.

«Ми починаємо збирати петицію для звернення до президента. І ми будемо наполягати на справедливості», – пообіцяла Юлія Тимошенко.