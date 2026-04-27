Поки ми рахуємо пошкоджені будинки та вибиті шибки, природа Житомирщини мовчки приймає на себе удар, наслідки якого ми відчуватимемо роками.

Екологи підрахували шкоду від нещодавніх атак на Коростень, і цифри просто шокують: понад 988 мільйонів гривень.



Земля під шаром уламків: три футбольних поля сміття

Російські ракети та бомби перетворили частину Коростеня на зону екологічного лиха. Найбільше постраждав мікрорайон Бровар та об’єкти критичної інфраструктури. Загалом захаращено понад 22 тисячі квадратних метрів землі.

Щоб ви могли уявити цей масштаб: це все одно, що закидати будівельним сміттям, уламками та залишками ракет понад три великих футбольних поля. Ця земля тепер не просто понівечена — вона засмічена відходами, які отруюють ґрунт. Тільки за цей «бруд» екологи нарахували агресору 986,5 мільйонів гривень збитків.

Дим, що душить: наслідки пожеж 3 квітня

Трагедія не обмежилася лише землею. Після влучань 3 квітня місто здригнулося від масштабних пожеж. У небо здійнялося понад 200 тонн вуглекислого газу та іншої хімії.

Фахівці кажуть, що такий обсяг викидів можна порівняти зі спалюванням десятків тисяч літрів пального одночасно. Це повітря, яким дихали коростенці, і за це забруднення екологи виставили рахунок ще на 1,9 мільйона гривень.

Що далі?

Начальник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив: такі руйнування — це не випадковість, а свідоме нищення нашої природи.

«Ми фіксуємо кожен шматок металу і кожну хмару диму. Це не просто звіти — це докази для майбутніх судів», — запевняють в Інспекції.

Наразі всі розрахунки вже передали правоохоронцям та прокурорам. Матеріали долучать до кримінальних справ за статтями «Екоцид» та порушення правил війни. Україна готує ґрунт для того, щоб змусити агресора платити за кожне сплюндроване дерево та кожен забруднений метр нашої землі.