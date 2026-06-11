Сили безпілотних систем ефективно працюють як у небі, так і на землі, і переносять війну на територію країни-агресора. Про це заявив керівник «Української команди» Артур Палатний, вітаючи з Днем СБС.



«Сили безпілотних систем – це перший у світі окремий рід військ, який народився в самому пеклі війни. СБС - це система, яка ефективно працює на землі, у воді та в небі. Вони знайдуть противника як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в глибоких тилах. Вони повертають війну туди, звідки вона прийшла. На територію ворога», - сказав Артур Палатний.



Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала війську понад 4 000 безпілотників.



«Бо ми точно знаємо: кожен дрон – це збережене життя українського воїна. Наближаємо Перемогу разом!», - наголосив Палатний.



Нагадаємо, вчора Президент підписав указ, яким встановив в Україні нове свято — День Сил безпілотних систем ЗСУ, яке щорічно відзначатиметься 11 червня. Він зазначив, що за перший рік роботи бійці СБС уразили та знищили російських військових цілей на загальну суму майже $40 млрд.