У столиці готують пілотний проєкт, який має зробити ярмаркову торгівлю прозорішою: розпорядників визначатимуть на конкурсній основі через електронну систему, а більшу частину плати спрямовуватимуть до бюджету міста.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва системно працює над трансформацією ярмарочної торгівлі в столиці. Основне завдання — надання вільного прозорого доступу до торгівельних місць виробникам сільскогосподарської продукції, забезпечення постачання якісних товарів по цінах без магазинної надбавки та зробити надходження до бюджету постійними, реальними та без втрат через посередників.

Ярмарки по-новому — стратегія міської влади

Як в Департаменті бачать майбутнє ярмарок? Зламати весь діючий механізм, який щомісяця дає сотням тисяч киян можливість в пішій доступності купувати якісні перевірені продукти за реальними цінами не можна, кияни не зрозуміють. Але є певні ідеї, які мають покращити ярмарки, і які мають бути протестовані в реальних умовах. В першу чергу це можна реалізувати за рахунок запровадження пілотного проєкту в одному з районів Києва і зрозуміти всі плюси і мінуси, а також прибрати всі гострі кути ще на моменті впровадження.

Експеримент заплановано провести через механізм Prozorro.Продажі і основна його задача — організація та проведення конкурсів з визначення розпорядників ярмарків на локаціях через електронну торгову систему.

Варто зауважити, що проєкт передбачає перерахування 80% розміру плати за договорами на впорядкування ярмарків до загального фонду бюджету міста Києва. І це все вже має запрацювати найближчим часом, якщо департаменту не будуть заважати, а тенденція останніх років показує, що за критикою певних депутатів і представників громадськості стоїть далеко не бажання відкритості ярмарок…

Департамент промисловості: рух до максимальної відкритості

У рамках реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, за ініціативи Департаменту ще у 2022 році запропоновано модернізувати та розширити підсистему «Торгівля» та відобразити в ній ярмарки. Далі було розроблено проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про ярмарки у місті Києві», яким передбачено:

затвердження Положення про ярмарки в місті Києві;

впровадження програмного модуля «Ярмарки».

Проєкт рішення оприлюднено (і неодноразово!) на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, і він успішно пройшов громадське обговорення. Прийняття цього Проєкту рішення необхідне для запровадження модуля «Ярмарки» та покращення якості проведення ярмаркових заходів на території міста Києва.

Технічним результатом масштабної підготовчої роботи став розроблений програмний модуль «Ярмарки», що є складовою підсистеми «Торгівля» інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних», затвердженої рішенням Київради від 14.12.2023 № 7569/7610.

Як результат програмний модуль було впроваджено в публічний простір 01 січня 2025 року. Впроваджено, але.





Оскільки проєкт рішення Київради «Про затвердження Положення про ярмарки у місті Києві» й досі перебуває на розгляді та погодженні в Київській міській раді, Департамент та підпорядковане комунальне підприємство «Світоч» м. Києва (яке є організатором ярмарків) очікує на нормативне врегулювання питання щодо використання модуля «Ярмарки». Запровадження та користування модулем розпочнеться одразу після погодження та видання відповідного рішення Київської міської ради.

І все ж рухаємось далі. За результатами діяльності з організації та проведення ярмарків упродовж 2023–2025 років до бюджетів усіх рівнів КП «Світоч» було сплачено податків та обов’язкових платежів на загальну суму 19 млн 330 тис. грн, з яких до бюджету міста Києва надійшло 8 млн 589 тис. грн., а саме: — у 2023 році сплачено податків та зборів на загальну суму 3 млн 110 тис. грн, з яких до бюджету міста Києва — 1 млн 314 тис. грн; — у 2024 році — 5 млн 499 тис. грн, з яких до бюджету міста Києва — 1 млн 942 тис. грн; — у 2025 році — 15 млн 671 тис. грн, з яких до бюджету міста Києва — 5 млн 333 тис. грн.

Діяльність з організації ярмарків забезпечує стабільні надходження до бюджету міста Києва та має позитивний економічний ефект. І це все абсолютно офіційно, бо до організації та проведення ярмарків фізичні особи-підприємці не залучаються, безпосередню організацію та проведення ярмарків здійснює КП «Світоч» у межах визначених повноважень та відповідно до нормативно-правових актів і інших документів, що регулюють це питання. Так само немає незрозумілих підрядників і в іншій діяльності ярмарок, а саме в прибирання територій проведення ярмарків та вивезення сміття.

Ці послуги здійснюється на постійній основі відповідно до укладених договорів. Надання відповідних послуг забезпечується суб’єктами господарювання, визначеними переможцями за результатами проведення процедур закупівель (тендерів) у встановленому законодавством порядку.





До того ж працівниками КП «Світоч» на постійній основі здійснюється обстеження територій проведення ярмарків, у тому числі в частині недопущення паркування транспортних засобів на зелених зонах та в місцях, не призначених для паркування. У разі виявлення порушень з учасниками та водіями проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання правил благоустрою та паркування.

У випадках неусунення порушень забезпечується взаємодія з інспекторами з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва.