Поки світові лідери та великі корпорації роками ведуть нескінченні дискусії про глобальне потепління та екологічні кризи, українські діти вже мають чітке бачення, як рятувати свій дім.

10 червня 2026 року в рамках масштабного Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» Національна бібліотека України для дітей влаштувала справжній фурор. Бібліотекарі привезли на захід не просто звіти чи книжки, а щирі, глибокі та подекуди пророчі малюнки юних українців, які змусили багатьох поважних дорослих у краватках абсолютно по-новому поглянути на майбутнє нашої планети.

Потужний майданчик для порятунку довкілля

Цьогорічний Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» став епіцентром палких дискусій. На одному майданчику зібралися ті, від кого безпосередньо залежить екологічна політика: високопосадовці, провідні українські та закордонні бізнесмени, активні громадські діячі та впливові міжнародні партнери. Усі вони шукали відповіді на гострі виклики сучасності — від подолання наслідків екологічних катастроф до розробки стратегій зеленого відновлення. Проте справжнім емоційним та смисловим акцентом зустрічі стали не сухі цифри презентацій, а особливий проєкт, який представила команда Національної бібліотеки України для дітей.

Дитячий погляд на дорослі проблеми

Головна дитяча книгозбірня країни презентувала на форумі унікальну виставку художніх робіт. Це були малюнки фіналістів та учасників масштабного Міжнародного екологічного конкурсу «Майбутнє планети у наших руках – 2026». Замість абстрактних пейзажів, діти зобразили на папері свої реальні переживання, страхи, але разом із тим — неймовірну надію та конкретні ідеї щодо того, як людство має відновлювати й зберігати природу навколо себе.

Для багатьох учасників форуму ця виставка стала відкриттям. Поки дорослі прораховували бюджети, діти через мистецтво нагадали про найголовніше — про цінність кожного дерева, чистої краплі води та мирного неба над квітучою землею.

Небайдуже покоління, яке готове діяти

Організатори та гості форуму в один голос зазначають: надзвичайно важливо, що під час обговорення дорослих екологічних проблем знайшлося місце для демонстрації дитячого бачення. Ці щирі роботи стали найкращим доказом того, що нове покоління українців росте абсолютно небайдужим до долі світу. Підлітки та малеча не просто спостерігають за тим, що відбувається довкола, вони щиро прагнуть бути частиною великих позитивних змін і готові вже зараз брати відповідальність за майбутнє.Дорослі учасники форуму визнали: енергія та ідеї українських дітей надихають працювати ще наполегливіше, адже зберегти планету квітучою — це наш головний обов'язок перед тими, хто успадкує її після нас.