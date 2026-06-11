10 червня 2026 року в Києві відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»

Він об’єднав представників органів державної влади, міжнародних організацій, наукової спільноти, громадського сектору та бізнесу для обговорення актуальних питань екологічної політики, зеленого відновлення та європейської інтеграції України.





У межах форуму перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба взяв участь у круглому столі «Стан та перспективи реформування екологічного контролю та запровадження інтегрованого моніторингу довкілля».

Під час виступу Дмитро Заруба представив бачення Держекоінспекції щодо подальшого реформування системи державного екологічного контролю, окреслив ключові проблемні питання функціонування контрольної системи та наголосив на необхідності впровадження сучасних підходів до моніторингу стану довкілля.

Особливу увагу було приділено питанням цифровізації контрольних процесів, підвищення прозорості та ефективності державного нагляду, а також впровадженню ризик-орієнтованого підходу до здійснення природоохоронного контролю відповідно до європейських стандартів.

Учасники дискусії обговорили перспективи створення інтегрованої системи моніторингу довкілля, удосконалення нормативно-правової бази та посилення інституційної спроможності органів державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Державна екологічна інспекція України продовжує активно долучатися до формування сучасної системи екологічного врядування, спрямованої на забезпечення екологічної безпеки, ефективного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства та реалізацію євроінтеграційного курсу України.