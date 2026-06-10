Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль висловив підтримку відомому українському кардіохірургу Іллі Ємцю та колективу Центру дитячої кардіології та кардіохірургії на тлі суспільної дискусії щодо майбутнього закладу.

За словами Валерія Дубіля, будь-які зміни в системі охорони здоров’я мають бути спрямовані насамперед на посилення медичної допомоги пацієнтам, збереження професійних команд та примноження найкращих практик, які роками доводили свою ефективність.

«Для мене Ілля Миколайович Ємець — це людина, яка присвятила своє життя порятунку дітей. Кардіохірург світового рівня, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, який понад 40 років розвиває українську медицину та рятує життя найменших пацієнтів», — зазначив Валерій Дубіль.

Ілля Ємець по праву вважається одним із засновників сучасної дитячої кардіохірургії в Україні. Саме він стояв біля витоків впровадження високотехнологічної допомоги новонародженим із критичними вадами серця та став одним із перших українських фахівців, які почали успішно виконувати надскладні операції дітям у перші дні життя.

За десятиліття роботи Ілля Ємець сформував потужну професійну школу, яка здобула визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його ім’я добре відоме у світовій медичній спільноті, а досвід українських кардіохірургів, напрацьований під його керівництвом, став основою для розвитку цілої галузі.





Окремою сторінкою його професійного шляху стало створення Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — закладу, який став одним із флагманів української медицини. Протягом багатьох років тут впроваджували передові методики діагностики та лікування вроджених вад серця, виконували тисячі складних операцій, проводили наукові дослідження та готували нові покоління висококваліфікованих фахівців.

Сьогодні Центр дитячої кардіології та кардіохірургії асоціюється не лише з сучасним обладнанням чи медичними технологіями. Насамперед це унікальна команда лікарів, анестезіологів, кардіологів, медичних сестер та науковців, яка формувалася десятиліттями. Саме завдяки цим людям заклад став місцем, де тисячі українських родин отримали надію тоді, коли йшлося про життя їхніх дітей.

За роки роботи Центр дитячої кардіології та кардіохірургії подарував шанс на життя десяткам тисяч дітей з усіх регіонів України. Для багатьох родин саме тут після складних діагнозів починалася історія одужання, а для української медицини заклад став прикладом того, як поєднання науки, професіоналізму та сучасних технологій дозволяє досягати результатів світового рівня.





Саме тому дискусія навколо майбутнього центру виходить далеко за межі одного медичного закладу. Йдеться не лише про адміністративні рішення чи моделі управління, а про збереження унікального досвіду, професійної школи та команди фахівців, які формувалися десятиліттями.

У медичній спільноті неодноразово наголошували, що успішні реформи мають не руйнувати ефективні системи, а посилювати їх, створюючи додаткові можливості для розвитку, лікування пацієнтів та підготовки нових поколінь лікарів.

На думку Валерія Дубіля, саме таким має бути підхід і до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії: «Справжня реформа має примножувати найкраще, що вже створено, а не руйнувати професійні школи, команди та традиції, які довели свою ефективність і врятували тисячі життів. Саме тому будь-які зміни повинні бути виваженими, фаховими та спрямованими насамперед на посилення української медицини».