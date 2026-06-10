Заливати у бак якісний бензин, а отримувати фарбовану хімічну суміш — з такою суворою реальністю щодня стикалися сотні водіїв у столиці та на Київщині.

Масштабну та цинічну схему нелегального виробництва сурогатного пального нарешті вивели на чисту воду. Оперативники, слідчі та екологічні інспектори провели масштабну спецоперацію, перевернувши догори дригом заводи та мережу заправок, які належали спритним махінаторам. Справа виявилася настільки серйозною, що фігурантам світять величезні тюремні терміни за шахрайство та відмивання брудних грошей.

Хімічні фокуси замість якісного сервісу

Організатори цього підпільного бізнесу вирішили не вигадувати велосипед, а заробляти мільйони на звичайній людській довірливості. Ділки розгорнули нелегальне виробництво бензину та дизелю просто посеред Київської області та в самому Києві. Технологія «успіху» була максимально примітивною та небезпечною для автівок: зловмисники брали дешеву низькооктанову сировину, щедро засипали туди спеціальні хімічні присадки, щоб штучно підняти показники, та додавали барвники. Після цих маніпуляцій суміш ставала схожою на якісне паливо відомих українських брендів.

Продавали цей сурогат з розмахом. Для збуту використовували не лише 10 стаціонарних автозаправних станцій, а й торгували «з рук» — наливали бодягу у звичайні пластикові пляшки об'ємом 5 та 10 літрів. Крім того, містом курсували спеціально переобладнані машини, які працювали як мобільні міні-АЗС, заправляючи всіх охочих за зниженою ціною.

Масштабний рейд: 41 обшук та вилучені мільйони

Покласти край цьому паливному хаосу вдалося завдяки спільним та чітким діям оперативників стратегічних розслідувань, слідчих з Фастова та фахівців Державної екологічної інспекції Столичного округу. Силовики провели справжній штурм підпільних об'єктів — загалом було організовано 41 санкціонований обшук.

Результати роботи вражають:







Вилучено понад 86 тисяч літрів фальсифікованого бензину та дизелю, загальна вартість якого на чорному ринку перевищує 7 мільйонів гривень.

Знайдено та конфісковано майже 900 тисяч гривень готівкою в різних валютах.

Заарештовано транспортні засоби, комп'ютери, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію, печатки та купу фінансових документів.

Наразі представники контролюючих органів уже відібрали зразки цього псевдопального та відправили їх на ретельну експертизу, щоб офіційно довести його небезпечність для довкілля та транспорту.

Організатори за ґратами: кому оголосили підозри

Правоохоронці підійшли до справи серйозно і задокументували роль кожного учасника схеми. На підставі зібраних залізобетонних доказів офіційні підозри отримали одразу вісім осіб. Серед них — сам мозок операції (організатор), фінансовий мозок (бухгалтер), менеджер, довірена особа, яка контролювала процеси, та четверо водіїв-експедиторів, які розвозили брудний товар.

Цій компанії інкримінують дуже важкі статті Кримінального кодексу — шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом. Шістьох ключових фігурантів уже затримали та відправили під варту. У Держекоінспекції Столичного округу запевнили, що це лише початок, і вони продовжуватимуть жорстко зачищати ринок від подібних нелегальних ділків, які нищать природу та обманюють людей.