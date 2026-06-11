Російські ракети та дрони руйнують не лише наші будинки, вони завдають підступного, невидимого удару по тому, чим ми дихаємо.

Кожна пожежа після ворожого прильоту — це тонни небезпечної отрути, яка піднімається в небо і роками отруюватиме довкілля. Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу підрахували екологічні збитки від останніх атак на Житомирщині. Цифри та масштаби екологічного лиха шокують, але екологи запевняють: кожен знищений метр нашої землі та кожна тонна брудного повітря задокументовані, а матеріали вже лежать на столах у прокурорів, щоб змусити агресора заплатити за екоцид до копійки.





Протягом останнього місяця, з 17 квітня по 26 травня 2026 року, Житомирщина неодноразово здригалася від повітряних ударів. Ворог цинічно цілив по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та звичайних господарчих спорудах у Житомирському, Коростенському та Звягельському районах.

Окрім страшних руйнувань на землі, ці атаки спровокували масштабні пожежі. Уламки збитих ракет та безпосередні влучання випалювали тисячі квадратних метрів. Весь цей час у небо піднімалися гігантські чорні хмари диму. Екологічні інспектори, які працювали на місцях руйнувань, підрахували: лише за цей короткий період шкода, завдана атмосфері неконтрольованими викидами отруйних речовин, досягла майже 1,5 мільйона гривень.





Тонни бруду, яким ми дихаємо

Екологи наголошують, що за цими сухими сумами стоїть реальна небезпека для здоров'я людей та життя місцевих екосистем. Коли горить пластик, будівельні матеріали чи паливо, в повітря викидається величезна кількість небезпечних сполук.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський відверто змалював масштаби катастрофи:

«Внаслідок загорянь в атмосферне повітря потрапили тонни забруднюючих речовин, у тому числі діоксиду вуглецю, а загальна площа пожеж склала тисячі квадратних метрів. Подібні випадки мають довготривалий негативний вплив на стан атмосферного повітря, природні екосистеми та екологічну безпеку регіону».

Цей ефект накопичувальний — отрута з повітря осідає на землю, потрапляє у воду та рослини, що створює довгострокову загрозу для Поліського краю.





Рахунок для окупантів за статтею «Екоцид»

Проте безкарним цей екологічний терор не залишиться. Українські фахівці використовують кожну перевірку, щоб зібрати залізобетонну доказову базу для майбутніх міжнародних судів.

Усі розрахунки та зібрані докази забруднення повітря на Житомирщині інспекція вже передала правоохоронцям та обласній прокуратурі. Ці матеріали стануть основою кримінальних справ за дуже серйозними статтями — «Екоцид» та «Порушення законів і звичаїв війни». Головна мета — офіційно зафіксувати черговий злочин проти природи та в майбутньому стягнути з Росії повні репарації за все, що вона спалила і отруїла в Україні.