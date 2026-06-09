Уряд і влада мають шукати джерела наповнення Держбюджету через боротьбу з контрабандою і справедливе оподаткування великого бізнесу.

Таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо.



За її словами, влада намагається перекласти фінансовий тягар на звичайних українців замість того, щоб припинити багатомільярдні тіньові схеми.





«Для того, щоб захистити внутрішній ринок і сплатити податки, треба, щоб ця влада і цей уряд припинили вал контрабанди через кордон. Сьогодні не секрет, що контрабанда валить у глобальному масштабі», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона додала, що оподаткування посилок до 150 євро вдарить насамперед по родинах військових, волонтерах та українцях, чиї близькі перебувають за кордоном.

«У нас розділені родини. У нас залишились тут літні люди, а діти повиїжджали і шлють своїм батькам якісь посилочки. Скажіть, на пенсію в 2,5 тисячі гривень вони здатні будуть заплатити 30% податку на цю посилку?» – риторично запитала вона.

Юлія Тимошенко переконана, що дефіцит бюджету необхідно покривати не за рахунок громадян, а шляхом ліквідації контрабандних потоків і перегляду податкових пільг для великих корпорацій й олігархів.

«Пану Гетьманцеву і всьому уряду треба зайнятися припиненням багатомільярдної контрабанди. Повернути податки на олігархію, на корпорації. От туди треба подивитися, а не з людей знімати сьогодні останні копійки за оці мінімальні посилочки», – заявила лідерка «Батьківщини».



Вона також наголосила, що уряд має професійніше вести переговори з Міжнародним валютним фондом та пропонувати реальні джерела наповнення бюджету, які не погіршуватимуть становище українців під час війни.





