У ній узяла участь українська делегація на чолі з Першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком. Про результати її роботи в Туреччині розповів заступник голови Комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

«Міжпарламентський союз — найстаріша й одна з найбільших міжнародних організацій такого рівня, що об’єднує парламенти 180 країн. У нинішній Генасамблеї особисто взяли участь понад 70 Голів парламентів держав. Це вкотре підкреслює важливість цього міжпарламентського майданчика та зусилля нашої делегації у просуванні українського порядку денного», — наголосив народний депутат.

У межах візиту українські парламентарі провели понад 20 двосторонніх зустрічей та окремий український захід на тему «Захист цивільного населення під час збройних конфліктів: посилення дотримання міжнародного гуманітарного права». Також, як зауважив Арсеній Пушкаренко, делегація здійснила роботу в Європейській групі «12+», виступила на Генеральних дебатах та взяла участь у Форумі молодих парламентарів і у Форумі жінок-парламентарів. Окрім того, долучилася до роботи профільних комітетів — із питань миру та безпеки; сталого розвитку; демократії та прав людини і з питань ООН.

Українські парламентарі провели зустрічі з колегами з усіх континентів, зокрема з Бахрейну, Катару, ОАЕ, Канади, Німеччини, країн Нордично-Балтійської вісімки, Австралії, Великої Британії, Бельгії, Південно-Африканської Республіки, Алжиру, Уругваю та інших.





