Через чотири десятиліття після катастрофи на Чорнобильській АЕС пам’ять про тих, хто першим ступив у невідомість, не згасає.

Це історія про надлюдську мужність людей, які стали на заваді некерованій силі розщепленого атома. Особливе місце в цій хроніці займають подоляни – мешканці району, що опинилися в самому епіцентрі боротьби з наслідками фатальної помилки радянської системи.

Під час урочистого заходу очільник Подільського району міста Києва, вручив почесні нагороди ліквідаторам, відзначивши їхній неоціненний внесок у порятунок світу. Звертаючись до присутніх, він наголосив, що безпека майбутніх поколінь була виборота ціною здоров'я та життів героїв.

«Ми згадуємо тих, хто сорок років тому став живою стіною між світом та невидимим ворогом. Це день глибокої вдячності нашим землякам – подолянам та всім ліквідаторам. Ви робили справу, яка не мала сценаріїв, але вимагала надлюдської стійкості. Ви йшли туди, де радіацію не було чутно, віддаючи своє здоров’я за наше спільне «завтра». Сьогоднішні нагороди – це лише мала частка тієї шани, яку ми відчуваємо перед вашим подвигом», – зазначив Володимир Наконечний.

Для багатьох учасників тих подій Чорнобиль став межею, що розділила життя на «до» та «після». Своїми спогадами про роботу в зоні відчуження поділився ліквідатор Михайло Вертушков. Він підкреслив, що за кожним кроком у невідомість стояла тиха, але непохитна самопожертва.

«Тоді у Прип'яті, я вперше побачив гасло: «Хай буде атом робітником, а не солдатом». Ми не бачили радіації в обличчя, але відчували відповідальність перед майбутніми поколіннями. Це була боротьба, де головною зброєю була витримка. Нашим спільним прагненням було вгамувати атом, щоб він назавжди залишився уроком для людства. Сьогодні ми вдячні за те, що цей подвиг не забутий, а імена героїв-подолян закарбовані в історії нашого району», – наголосив Михайло Вертушков.





Подвиг ліквідаторів залишається для Подолу прикладом справжнього героїзму, що назавжди змінив хід світової історії. Нагородження стало ще одним нагадуванням: громада пам’ятає кожного, хто вистояв у ті доленосні дні.