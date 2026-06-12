Поки вся країна бореться за виживання, деякі громадяни та навіть цілі державні установи примудряються нищити те, що належить усім українцям — нашу природу.

Лише за один тиждень екологічні інспектори провели понад 500 раптових перевірок від Карпат до південних лиманів. Результати рейдів шокують: заповідні ліси пиляють без жодних дозволів, а браконьєри вигрібають рибу сітками під час нересту. Загальна сума збитків за кілька днів перевалила за 8 мільйонів гривень, а найгучніші справи вже передали до ДБР та судів.





Масштабний аудит українського довкілля

З 5 по 11 червня 2026 року Державна екологічна інспекція України розгорнула потужну кампанію з виявлення екологічних злочинів. Інспектори провели 528 перевірок по всій країні — відстежували незаконні вирубки, браконьєрство на водоймах та забруднення земель.

У результаті екологи виписали 402 адміністративні протоколи. Загалом за цей тиждень порушникам нарахували понад 8,3 мільйона гривень чистих збитків, завданих природі. Понад 6,4 мільйона гривень уже оформили у вигляді офіційних судових позовів. Водночас завдяки примусовому стягненню та добровільним виплатам (враховуючи й старі гріхи компаній та фізосіб) до бюджету вдалося повернути солідну суму — 11,6 mільйона гривень.





Карпатський скандал: заповідник нищив власні ліси?

Найгучніша та найдорожча справа цього тижня розгортається на Івано-Франківщині. Інспектори Карпатського округу прийшли з перевіркою до... Карпатського національного природного парку. Це місце, яке за законом має охоронятися найсуворіше, опинилося в центрі скандалу.

Екологи виявили, що на території Бистрецького та Вороненківського відділень парку без жодних спеціальних дозволів, лімітів чи лісорубних квитків зрубали 58 дерев різних порід — як живих, так і сухостійних та повалених вітром. Оскільки це заповідний фонд загальнодержавного значення, сума збитків виявилася астрономічною — 5 мільйонів 796 тисяч гривень. Офіційну претензію на цю суму вже виставили керівництву нацпарку, а всі матеріали передали до львівського управління ДБР, яке тепер шукатиме винних серед посадовців.

Золота рибка на Миколаївщині: браконьєрство під час нересту

Не менш цинічний випадок зафіксували на півдні країни. У Бузькому лимані, поблизу села Парутине Миколаївського району, екологи спіймали місцевого жителя. Чоловік вийшов на воду у найвідповідальніший для природи період — під час весняної нерестової заборони, коли рибу взагалі не можна чіпати.

Ба більше, рибалив він забороненою та варварською мисиновою сіткою, не маючи жодних дозволів. Навіть дрібний вилов такою зброєю обходиться дорого: інспектори нарахували браконьєру фантастичний штраф — 707 тисяч 812 гривень збитків. Матеріали цієї справи вже передали до Очаківського міськрайонного суду, і тепер горе-рибалці доведеться відповідати за свій вчинок за всією суворістю закону.