Сьогодні Україна та світ згадують 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи. Для когось це просто дата в календарі, але для тисяч українських родин — це незагоєна рана.

Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко переконаний: сьогодні ми маємо не лише дякувати ліквідаторам, а й нарешті чесно назвати речі своїми іменами — від радянської брехні до сучасного мародерства.





Герої проти системи

Микола Томенко наголошує, що першочергове завдання сьогодні — згадати поіменно кожного, хто кинувся у вогонь четвертого енергоблока. Це люди, які врятували не лише Україну, а й усю планету. Проте за цим подвигом стоїть злочинна халатність тодішнього керівництва.

«Потрібно не забувати про злочинне рішення Москви щодо будівництва атомної станції поблизу Києва методом "всесоюзної комсомольської стройки" та компартійну брехню народу щодо реальних масштабів катастрофи», — зазначає Томенко.

Нові варвари та старі болі

Трагедія 1986 року отримала своє продовження у 2022-му, коли на територію Зони відчуження прийшла російська армія. Томенко нагадує, що окупанти залишили після себе не просто руїни, а розграбований заповідник. За оцінками фахівців, збитки сягнули 660 мільйонів гривень: росіяни вкрали або знищили понад 60 тисяч одиниць майна.

Корупція під прикриттям «зони»

Найболючішою темою залишається внутрішній стан справ. Політик різко критикує те, як українська влада роками ставилася до Чорнобильських проєктів. Поки чиновники заробляли на крадіжках лісу та металу, соціальні програми для ліквідаторів постійно «різали».

Особливо дісталося нинішньому Уряду. За словами Томенка, такої анархії в управлінні Зоною не було ніколи:

«За час діяльності урядів Гончарука-Шмигаля керівників Агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) міняли ледь не щороку. А НАБУ регулярно проводить там обшуки через завищення цін на електрику та нелегальні рубки лісу. Навіть сьогодні, у 40-ві роковини, на сайті Агентства у розділі "керівництво" знову висить вакансія. Це сором».

Також він згадав про неоднозначне рішення МВС ліквідувати Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, назвавши це «цинічним кроком».

Чорнобиль має бути нашою гордістю, а не соромом

Микола Томенко, який свого часу на посаді голови екологічного Комітету боровся за повернення виплат чорнобильцям та створення радіаційного заповідника, закликає не перетворювати пам'ять на формальність.

«Чорнобиль — це наш біль і наш героїзм. Він мусить стати нашою гордістю, а не соромом», — підсумував політик.



Сьогодні — день подяки тим, хто віддав здоров'я за наше життя. І день запитань до тих, хто досі намагається нажитися на цій трагедії.