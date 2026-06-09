Кожного літа тисячі українських родин переживають неабиякий стрес, намагаючись вирішити доленосне питання: куди дитині піти навчатися, щоб потім не залишитися без шматка хліба.

У часи, коли кордони та закордонні виші манять молодь, в Україні вирішили діяти на випередження. Масштабна конференція «ОСВІТА НОВОЇ УКРАЇНИ 2.0» стала майданчиком для жорсткої та чесної розмови про те, як перетворити нашу країну на місце реальних можливостей. Топ-посадовці держави, міністри та керівники столичних районів зібралися разом, аби нарешті почути голос самих студентів і запропонувати їм щось більше, ніж просто сухі дипломи.

Головний вибір життя на тлі викликів

Сьогоднішні випускники та їхні батьки стоять на роздоріжжі, якого не знало жодне попереднє покоління. Обирати доводиться не просто майбутню професію, а країну, де підлітки будуть будувати кар'єру, створювати власні родини та взагалі жити. Щоб дати чіткі відповіді на ці тривожні виклики, в Україні запустили глобальну платформу для обговорення — конференцію «ОСВІТА НОВОЇ УКРАЇНИ 2.0».

Цей захід став простором для відвертого аналізу того, що працює в нашій системі освіти, а що вже давно час викинути на смітник історії. Учасники зосередилися на головному: як зробити так, щоб український диплом відкривав двері до топових компаній всередині країни.

Пряма розмова без цензури з першими особами держави

Найяскравішою та найгарячішою частиною заходу став формат «відкритого мікрофона». Студенти та випускники отримали унікальну нагоду поставити незручні запитання напряму керівництву держави. У живому, подекуди емоційному діалозі з молоддю взяли участь Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Вони обговорили не лише захмарні стратегічні реформи, які часто залишаються на папері, а цілком приземлені речі: де молодій людині знайти роботу без досвіду, як подолати брак вакансій за фахом і які реальні переваги дає навчання в українських коледжах та університетах уже сьогодні.

Столичний Поділ приймає виклик та адаптує досвід

До глобального обговорення активно долучилося й керівництво Подільської районної державної адміністрації. Представники Подолу прийшли на захід з прагматичною метою — не просто послухати доповіді, а перейняти передові викладацькі практики, вивчити успішні кейси реальних студентів і негайно почати впроваджувати їх у себе в районі.

Зараз на рівні Подільського району вже розробляються конкретні кроки для того, щоб місцеві школи та коледжі стали сучасними, безпечними та привабливими для дітей. Головний акцент робиться на тому, щоб поєднати теорію з практикою та допомогти випускникам знайти перше робоче місце недалеко від дому.





Володимир Наконечний: «Якісна освіта вдома — це наш головний якір»

Очільник Подільської РДА Володимир Наконечний поділився своїм баченням результатів конференції та чітко окреслив плани на майбутнє. Він підкреслив, що Поділ історично був центром просвітництва та інновацій у Києві, тому опускати планку ніхто не збирається.



За словами очільника району, всі почуті на конференції кейси та державні програми вже зараз адаптуються під сувору реальність подільських освітніх закладів. Керівництво району обіцяє зробити все можливе, щоб місцева молодь не шукала кращої долі за кордоном, а бачила свій розвиток та успіх саме тут, розвиваючи свій рідний район і всю Україну.