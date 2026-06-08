Поки на фронті тривають запеклі бої за кожен метр нашої землі, у тилу розгортається не менш важлива битва — світоглядна. Днями в Одесі завершився масштабний книжковий форум, який довів, що українське слово на півдні має потужний голос. Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко став одним із головних спікерів заходу. Він презентував унікальні патріотичні видання, створені спеціально для українських воїнів та громадян, а також відверто розповів, чому саме такі міста, як Одеса, Миколаїв та Харків, сьогодні є ключовими для майбутнього нашої соборної держави.



Одеса читає українське: як пройшов масштабний форум



З 5 по 7 червня Одеса перетворилася на справжню культурну столицю півдня. Тут відгриміла XXVI Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», організована за ініціативи Одеської національної наукової бібліотеки. Вулиці міста буквально ожили: національні видавництва облаштували відкриті експозиції просто неба, де кожен охочий міг погортати та придбати найсвіжіші новинки.

Програма була насиченою — від презентацій сучасних авторів до глибоких дискусій із відомими науковцями та громадськими лідерами. Однією з найпомітніших подій форуму став виступ політика Миколи Томенка, який провів творчу зустріч на тему, що болить кожному: «Світоглядна війна за українську історію та культуру».



«Зброя» для розуму та душі від Миколи Томенка



На зустріч із читачами політик приїхав не з порожніми руками. Він презентував цілу серію важливих просвітницьких видань, серед яких «Абетка громадянина України», «Історія Української Конституції», а також унікальні тематичні щорічники, присвячені Тарасу Шевченку та Григорію Сковороді. Особливу увагу прикувала до себе книга із промовистою назвою — «Воюючий Шевченко. Мала світоглядна книжка українського воїна», створена для підняття бойового духу тих, хто зараз на передовій.

Частину цих книг, а також збірку праць своїх колег із Національної академії Служби безпеки України, Микола Томенко особисто передав керівниці Одеської національної наукової бібліотеки Ірині Бірюковій, аби вони стали доступними для ширшого кола читачів.



Чому південь та схід сьогодні вирішують усе



Для Миколи Томенка цей форум — не просто культурний захід, а частина великої стратегії з утвердження української ідентичності там, де ворог роками намагався її знищити. Громадський діяч переконаний, що культурна деокупація та просвітництво в прифронтових та деокупованих регіонах мають йти пліч-о-пліч із військовими успіхами ЗСУ.

«Переконаний у актуальності та важливості таких просвітницьких та патріотичних заходів саме на Одещині, бо нині шлях до утвердження вільної та незалежної України пролягає, щонайперше, через Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та Одесу… ВСЕ БУДЕ єдина, соборна УКРАЇНА!», — наголосив Микола Томенко.

Одеський форум вкотре довів: попри обстріли та намагання ворога залякати південь, українська культура тут живе, розвивається і стає міцним щитом проти будь-яких імперських зазіхань.