Обурені кияни масово скаржаться на суцільний безлад: переповнені сміттєві баки, бруд на алеях і дивну «економію», через яку ліхтарі яскраво світять просто посеред білого дня. Люди втомилися дивитися на занепад і вже відкрито запитують: чи не пора міняти керівництво, яке не в змозі навести лад у самому центрі столиці?

Сміттєві гори замість квітучих алей

Ботанічний сад ім. Фоміна, що розташований прямо біля станції метро «Університет», завжди був улюбленим місцем для прогулянок, побачень та сімейного відпочинку. Проте останнім часом прогулянка цими алеями приносить киянам більше розчарування, ніж задоволення. До нашої редакції почали масово надходити скарги від небайдужих містян, які шоковані нинішнім станом парку.

Головна претензія людей — суцільний бруд. Сміттєві баки в саду та на підходах до нього стоять перекинутими, пластикові пляшки, обгортки та недопалки просто розлітаються газонами. Люди зазначають, що комунальні служби або адміністрація закладу ніби взагалі забули про існування урн, через що зелена зона поступово перетворюється на філію міського звалища.

Денна ілюмінація: куди йдуть бюджетні гроші?

Окрім антисанітарії, відвідувачі зафіксували ще один абсурдний факт, який викликає купу запитань. У той час, коли вся країна намагається раціонально використовувати електроенергію, у ботсаду Фоміна ліхтарі продовжують яскраво горіти посеред білого дня.





Кияни справедливо обурюються: чому за абсолютно сонячної погоди столична ілюмінація працює на повну потужність? Це не просто безвідповідальність, а пряме марнування коштів, за яке хтось має нести відповідальність. Чи це технічний збій, на який ніхто не звертає уваги, чи звичайна халатність — залишається лише здогадуватися.

Чи не час прощатися з керівництвом?

Через купу невирішених проблем та очевидний занепад території у суспільстві назріває серйозний соціальний вибух. Мешканці столиці у соцмережах та зверненнях дедалі частіше ставлять цілком логічне запитання: якщо чинна адміністрація ботанічного саду не здатна організувати банальне вивезення сміття та вчасно вимкнути рубильник освітлення, то чи на своєму місці перебувають ці управлінці?



Громада вимагає від відповідальних структур звернути увагу на цей безлад, провести службову перевірку та, якщо ситуація не зміниться найближчими днями, змінити керівництво ботанічного саду. Києву потрібні менеджери, які люблять місто і здатні підтримувати порядок у його перлинах, а не спостерігати за тим, як історичний заповідник заростає брудом.