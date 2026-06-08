Узатвердженому проєкті щорічного звіту Комітету у закордонних справах Європарламенту щодо України владу закликають припинити практику переслідувань опонентів, оскільки це може підірвати демократичні стандарти та довіру суспільства.



Повідомляє офіційний сайт "Батьківщини".



Нагадаємо, це вже не перший заклик ЄС припинити політичний тиск на лідерку "Батьківщини". Раніше один із чільних представників Європарламенту, доповідач по Україні, Міхаель Галер заявив про упередженість і незаконність у справі Юлії Тимошенко. Особливо його обурили спроби влади перешкоджати лідерці "Батьківщини" здійснювати парламентську дипломатію та співпрацювати з європейськими й міжнародними партнерами.



У Парламентській асамблеї Ради Європи також очікують припинення політичних переслідувань у справі Тимошенко. Делегати країн — членів ПАРЄ у своїй декларації висловили обурення повідомленнями про ймовірний монтаж аудіозаписів у справі лідерки "Батьківщини". Вони також вказали на порушення принципу змагальності сторін, ігнорування практики ЄСПЛ і численні спекуляції під час розгляду справи.