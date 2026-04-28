Від третього замаху на Трампа, який він сам пов'язав із... недобудованим бальним залом, до страшної «сповіді» російського професійного доносчика Іллі Ремесла. Чому російські дипломати цитують вигаданих класиків, а пропагандисти б’ються в істериці через б’юті-блогерок?

Дипломатична дичина: Захарова та вигадані класики

Наталія Влащенко в ефірі звернула увагу на кричущий випадок інтелектуальної деградації російського МЗС. Марія Захарова, виступаючи на форумі про «код російської мови», вирішила блиснути ерудицією, цитуючи Ліхачова, Лотмана та Бахтіна.

«Якісь шкідливі люди проаналізували цю промову, і виявилося, що майже всі ці цитати — вигадані! Справжня була лише одна», — розповіла Влащенко. Журналістка припустила, що референти Захарової просто скористалися штучним інтелектом, який «галюцинує» цитатами, а сама чиновниця навіть не потрудилася перевірити першоджерела. «Це свідчить про страшну деградацію. Вони навіть не вдумуються в те, що кажуть, вони абсолютно безумні», — резюмувала Наталія.

Портрет доносчика: Ілля Ремесло та «банальність зла»

Найбільш моторошним моментом ефіру став розбір інтерв’ю Z-блогера Іллі Ремесла. Це людина, за доносами якої саджали Олексія Навального та інших опозиціонерів. Влащенко була вражена тим, наскільки спокійно і буденно Ремесло розповідає про свої вчинки.

«Він сидить на стільці, розмовляє нормальним людським голосом, а живе „в чужих інтересах“. Він більше не є собою, він просто ганчір’яна іграшка-петрушка в руках силовиків», — наголосила ведуча. Вона згадала термін «банальність зла», зазначивши, що Ремесло — це жива ілюстрація того, як людина може вважати донос на ближнього абсолютною нормою і навіть «західною цінністю».

Пропаганда в істериці: Соловйов проти жінок

Не оминула увагою Влащенко і головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Цього разу він зірвався на б’юті-блогерку Вікторію Боню, яка виявилася популярнішою за нього. Соловйов вимагав від Бастрикіна та прокуратури «дати правову оцінку» дівчині, називаючи її нецензурними словами.

«Коли його запитали про образу, він заявив, що „шалава“ — це від слова „шаловлива“. Соловйов, мабуть, від слова „мудак“», — іронізувала Наталія. Вона зазначила, що будь-яка жінка, яка чинить опір або має вплив, викликає у пропагандиста шалену істерику. До речі, така ж доля спіткала і прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, яку Соловйов публічно образив, за що, на думку Влащенко, заслуговує на місце виключно у Гаазькому трибуналі.

Український контекст: білі труси та почуття міри

Торкнлася журналістка і вітчизняного медіапростору, зокрема скандального епізоду з Олею Поляковою. Обговорюючи гумористичну програму, де співачку тягали за ноги по підлозі, Наталія не приховувала розчарування.

«Коли я побачила ці білі труси на весь екран, мені стало по-людськи жаль Олю. Вона красива жінка, талановита артистка. Навіщо це? Заради хайпу можна і лайна поїсти, але чи варто?» — поставила риторичне питання ведуча. Вона додала, що в гонитві за переглядами українським зіркам важливо не втрачати почуття міри та гідності.