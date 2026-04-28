Чому замах на Трампа виглядає радше як театральна постанова, ніж реальна загроза? Яку небезпечну гру веде Іран у Санкт-Петербурзі та чому Україна стрімко змінює свій статус на міжнародній арені — від жертви до ключового військового партнера.

Трамп, Рейган і мистецтво самопіару

Розмову в ефірі Наталія Влащенко розпочала з обговорення інциденту, який стався з Дональдом Трампом. Ведуча іронічно назвала тему «покушенням на демократію», згадуючи стрілянину в присутності експрезидента США.

Ігор Яковенко висловив скепсис щодо серйозності події, зазначивши, що кулі летіли зовсім в інший бік. Він порівняв реакцію Трампа з поведінкою Рональда Рейгана під час реального замаху 1981 року. «Рейган, стікаючи кров’ю на каталці, жартував із хірургами, питаючи, чи всі вони республіканці. Це було самовладання великої людини. Натомість виступ Трампа був переповнений нарцисизмом та пафосом», — наголосив експерт.

Іранська «в’язкість» та ядерний шантаж

Однією з найгостріших тем ефіру став візит міністра закордонних справ Ірану Аракчі до Санкт-Петербурга. Яковенко пояснив, що Іран зараз веде небезпечний торг: вони готові розблокувати Ормузьку протоку в обмін на те, що США закриють очі на їхню ядерну програму.

Наталія Влащенко підняла питання стійкості іранського режиму, на що гість відповів цікавим терміном — «в’язкість». За словами Яковенка, на відміну від персоналістського режиму Путіна, Іран — це міцна спайка ідеології, військової сили та величезної власності. «Бомбардуваннями цей режим не змінити, його можна лише підірвати зсередини, але поки що західні спецслужби в цьому не надто успішні», — підсумував він.





Росія: від «плачу» Гіркіна до страхів Зюганова

В ефірі також обговорили внутрішню ситуацію в РФ. Наталія Влащенко зацитувала нещодавню заяву Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який відверто визнав, що Росія йде до військової поразки. Яковенко зазначив, що це вже не поодинокий голос, а цілий «хор виття» Z-патріотів, які бачать перевагу українських технологій та майстерності.

Окремим «шедевром постмодернізму» експерт назвав виступ лідера комуністів Зюганова, який почав лякати Кремль новою революцією. «Комуніст, який виступає проти революції — це те, від чого Ленін у мавзолеї мав би прокинутися і придушити Зюганова власними руками», — жартував гість.

Україна — новий військовий гігант Європи

Завершуючи розмову, Ігор Яковенко висловив оптимізм щодо підтримки України Європою. Він підкреслив, що ставлення до нашої країни кардинально змінилося. Тепер Україна — це не просто отримувач допомоги, а стратегічний партнер, який володіє унікальними воєнними технологіями та боєздатною армією, якої немає в жодній країні ЄС.

«У цій війні по-справжньому вміють воювати лише дві сторони: Україна та Росія. Росія — це ворог, а Україна — партнер, з яким вигідно мати справу», — такою тезою закінчилася основна частина дискусії в ефірі Наталії Влащенко.