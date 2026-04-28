Поки Україна виборює своє місце серед демократичних країн, у її тилу розгортаються сценарії, які мало нагадують європейські стандарти правосуддя.

Депутатка Київради від «Європейської Солідарності» Людмила Ковалевська на своїй сторінці в Instagram різко розкритикувала перебіг судових розглядів стосовно п’ятого президента Петра Порошенка.

На думку депутатки, те, що зараз відбувається у залах засідань, має мало спільного із законом. Це радше нагадує спробу прибрати з політичної шахівниці впливового гравця.

«Судова справа проти Петра Порошенка — це не про правосуддя, а про особисту помсту. Про використання державної влади для знищення політичних опонентів», — наголошує Ковалевська.

Особливе обурення викликає те, як саме проходять засідання у Верховному Суді. Замість того, щоб почути остаточне рішення, суспільство спостерігає за нескінченними перенесеннями. Людмила Ковалевська звертає увагу на те, що засідання часто закінчуються, так і не розпочавшись по суті, а вердикт постійно відкладається на невизначений термін.

Для держави, яка щодня доводить світу свою приналежність до демократичної цивілізації, такі методи є неприпустимими.

«Правова держава — це не про вибіркове правосуддя. Не про політичні справи. Не про тиск на суддів і нескінченне відкладання фінального рішення», — каже депутатка.

Ковалевська зазначає, що таке затягування процесу б’є по репутації України. Адже неможливо воювати за демократію зовні й водночас практикувати політичні переслідування всередині.

На завершення свого повідомлення депутатка закликала суддів до відповідальності:

«Верховний Суд має поставити крапку в цій історії. І ця крапка має бути справедливою».