Розмова видалася напрочуд відвертою та навіть жорсткою. Чому чергове замах на Трампа — це почерк лівих радикалів? Чи справді Америка зацікавлена у швидкому завершенні конфліктів у світі, або ж нафтові сверхприбутки диктують інші правила? Кох та Влащенко обговорили, чому європейські лідери втрачають вплив, а пересічні громадяни дедалі частіше дивляться в бік інфлюенсерів, а не системних політиків.

Трамп та геополітична шахівниця: кому вигідна війна

На початку ефіру Наталія Влащенко порушила питання нещодавнього замаху на Дональда Трампа та його ролі у світових конфліктах. Альфред Кох зазначив, що дії Трампа, які багато хто називає ірраціональними, насправді мають чітку логіку. Америка наразі самодостатня в енергетичному плані, а її корпорації заробляють мільярди на нестабільності.

Якщо подивитися очима Трампа, а не Європи, то Америка не має проблем із нафтою. Її корпорації продають ресурси на світовому ринку та отримують надприбутки. При цьому Китай — головний суперник США — страждає від блокади торгових шляхів. Навіщо Трампу це припиняти?" — риторично запитав Кох.

Криза в Європі: між США та Китаєм

Обговорюючи стан справ у Європі, Наталія Влащенко зауважила, що європейські країни почуваються покинутими. Кох підкреслив, що Трамп ще під час першого терміну намагався змусити європейців платити за власну безпеку. Тепер, коли вони нарешті почали озброюватися, Трамп отримав той результат, якого прагнув.

Окрему увагу приділили Німеччині. Кох, як людина, що спостерігає за процесами зсередини країни, зазначив, що проблема німецької політики — у надмірному "лівішанні". Це відкрило шлях для правих сил, таких як АдН (Альтернатива для Німеччини), які зараз займають порожню нішу консервативного флангу.

Феномен Вікторії Боні проти Ходорковського

Одним із найцікавіших моментів ефіру став розбір того, чому масовий глядач ігнорує інтелектуалів. Влащенко здивувалася, чому відео інфлюенсерів збирають мільйони переглядів, тоді як системна опозиція лишається в тіні.

Кох пояснив це просто: люди шукають рольові моделі, які їм ближчі.

"Жінка, що торгує помадою або рекламує сумочки, апріорі цікавіша публіці, ніж люди, які товкмачать про політику. Це факт, з яким треба змиритися. Ніхто не мріє бути Ходорковським, але багато хто мріє мати стільки ж сумочок, як Боня. Це працює і в Україні, і в Німеччині, і в усьому світі".





Тоталітарний бардак: як влаштована Росія

Аналізуючи російську владу, Альфред Кох спростував міф про "залізну дисципліну" в диктатурах. Він порівняв сучасну Росію зі сталінським та гітлерівським режимами, де паралельні структури та постійне дублювання функцій породжували неймовірний хаос.

"Диктатор завжди боїться змови, тому створює структури, які стежать одна за одною. У результаті бардак у тоталітарних режимах сильніший, ніж у демократіях. Я думаю, що навіть сам Путін до кінця не знає, як працює його державна машина, бо він не має доступу до альтернативних джерел інформації", — підкреслив гість ефіру.

Ціна миру: складне питання до українців

Наприкінці розмови Наталія Влащенко запитала Коха про його внутрішні відчуття на п'ятому році великої війни. Кох підтвердив, що його позиція незмінна: Росія — агресор, Україна — жертва. Проте він закликав до чесної розмови про ціну, яку платить суспільство за кожен день продовження бойових дій.

"Українці мають самі дати собі відповідь: чи вартий залишок Донецької області тих тисяч життів, які кладуться за нього щодня? Політики в кабінетах Києва чи Дюссельдорфа скажуть, що ціна адекватна. Але запитайте про це матерів солдатів на передовій. Це страшний вибір, але про нього треба розмишляти", — підсумував Альфред Кох.