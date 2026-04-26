Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко ознайомив Главу держави та міжнародних гостей з новими експозиціями. В оновленому музеї представлені кілька виставкових залів, у яких можна дізнатися не лише про причини катастрофи, а й про перші години ліквідації наслідків, процес відселення громадян з зони відчуження, вплив радіації на людей, “життя” зони відчуження за десятиліття після аварії.



“Радий був розповісти почесним гостям про оновлену експозицію «Чорнобиль: люди і сенси». Вона якісно змінює фокус із «мертвої зони» - на людей, їхні рішення і відповідальність, які дозволили зберегти життя”, - зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.





За словами Міністра, у музеї вперше представлені архівні документи, які показують: попри політику замовчування з боку радянської влади, система внутрішніх справ від самого початку доповідала реальну ситуацію і діяла без зволікань.



“Оновлений музей Чорнобиль - це простір про велику повагу та вдячність героям-ліквідаторам. Місце, де говорять правду про ті події, пояснюють їх передумови та наслідки, навчають безпеці”, - зауважив Ігор Клименко.

У музеї створили й освітню експозицію, яка розповідає про історію атомної енергетики. Тут можна дізнатись про будову реактора та радіаційну безпеку. Відчути атмосферу зони відчуження та ознайомитись з “Чорнобилем у мистецтві".





Окрему увагу делегація звернула на новітню історію зони відчуження - російську окупацію 2022 року та обстріл укриття ЧАЕС, який стався у 2025 році.

“Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо проведених робіт для ліквідації наслідків російського удару дроном по конфайнменту 14 лютого 2025 року та важливості подальшої підтримки з боку партнерів”, - заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ розповів, що у лютому 2025-го року, коли ворожий дрон пошкодив конфайнмент ЧАЕС, у сильний мороз протягом 490 годин рятувальники безперервно працювали на висоті близько 100 метрів, щоб не допустити витоку небезпеки.