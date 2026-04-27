Віталій Кличко візьме участь у провідному світовому саміті міст Bloomberg CityLab, який відбудеться 27–29 квітня в Мадриді. Мер Києва говоритиме про виклики, з якими стикається українська столиця під час війни, та про її розробки у сфері технологій. Про це повідомляє сайт Klichko.org.

«Bloomberg CityLab залишається ключовою платформою для діалогу, що формує майбутнє міст і визначає глобальні підходи до вирішення найактуальніших викликів сучасності. На цьогорічному саміті обговорюватимуть вплив штучного інтелекту на економіку міст, ринки праці та муніципальне управління. А також вирішення житлової кризи в містах та відновлення суспільної довіри в епоху поляризації. Для Києва участь в заході - це можливість привернути увагу світової спільноти до викликів, з якими стикається столиця України в умовах війни. Та зміцнити співпрацю з партнерськими містами і міжнародними інституціями», - йдеться у повідомленні.

Окремою важливою подією саміту стане офіційне оголошення міжнародної платформи для мерів Mayors AI Forum, ініційованої Bloomberg Center for Government Excellence при Університеті Джонса Гопкінса. Київ увійшов до десяти міст-засновників Форуму, що надасть столиці України доступ до новітніх технологій.

«Київ сьогодні — одне з найтехнологічніших міст Європи. Навіть в умовах повномасштабної війни, яка триває п’ятий рік, ми продовжуємо розвивати вже створені та впроваджувати нові цифрові сервіси для киян. Для нас честь бути серед міст-засновників Mayors AI Forum. Адже це можливість формувати глобальні підходи до застосування ШІ разом з найрозвиненішими містами світу, виходячи з їх та нашого реального досвіду», - наголосив Віталій Кличко.

Саміт Bloomberg CityLab організовують Bloomberg Philanthropies та Aspen Institute. Щороку захід збирає найвпливовіших міських лідерів, інноваторів та експертів з усього світу.

Цього року його відвідають мери провідних міст світу: Хосе-Луїс Мартінес-Алмейда (Мадрид), Садік Хан (Лондон), Хауме Коллбоні (Барселона), Рафал Тшасковський (Варшава), Брендон Скотт (Балтімор), Джина Оріз Джоунс (Сан-Антоніо) та інші.

Серед учасників також Майкл Блумберг – колишній мер Нью-Йорку та засновник Bloomberg, Надя Кальвіно – президент Європейського інвестиційного банку, Деніел Портерфілд – президент Aspen Institute.