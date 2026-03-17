Волонтерський штаб «Українська команда» передав велику партію енергоємних генераторів 429 окремій бригаді безпілотних систем «Ахіллес». Вони потрібні захисникам для облаштування бойових позицій. Про це повідомив у Facebook керівник «Української команди» Артур Палатний.

«Енергія – один з ключових ресурсів на фронті. Упевнений: завдяки нашій допомозі бійці «Ахіллеса» зможуть завжди бути на зв’язку. А їхні показники ураження живої сили противника стануть просто вражаючими», - наголосив Артур Палатний.

Заступник командира бригади «Ахіллес» Олесь Маляревич відзначив, що це дуже важлива допомога.

«Кожна бойова позиція облаштована генератором. Навіть по два генератори повинна мати кожна позиція. Наразі це така мрія, яка здійснюється завдяки волонтерському штабу «Українська команда». Тому що без енергії не літають дрони, не літають літаки. Ваша допомога завжди вчасна і дійсно важлива», - сказав Олесь Маляревич.

Бійці «Ахіллесу» боронили Київ та Харківщину, брали участь в боях за Бахмут і Соледар. А зараз виконують завдання на найгарячіших напрямках на Сході України, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення «Українська команда» передала на передову 4000 дронів, сотні зарядних станцій та генераторів, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.