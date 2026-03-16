Днями до Національної бібліотеки для дітей прийшов командувач Національної гвардії України, Герой України Олександр Півненко. Ця зустріч — не просто протокольний візит, а сигнал того, що виховання майбутнього покоління українців є важливим завданням, як і оборона кордонів.
Більш ніж просто діалог
Зустріч генерального директора бібліотеки Алли Гордієнко з командувачем Національної гвардії Олександром Півненком стала знаковою подією. Сьогодні бібліотека — це вже давно не про тишу та пил на книжкових полицях. Це центр національно-патріотичного виховання, де формується свідомість тих, хто завтра будуватиме Україну.
Командувач Нацгвардії знайшов час у своєму надщільному графіку, щоб поспілкуватися з тими, хто тримає інтелектуальний та культурний фронт. Алла Гордієнко не приховувала емоцій, подякувавши генералу за відданість державі та готовність підтримувати культурні ініціативи, які зараз є критично важливими для збереження нашої ідентичності.
Фронт, тил та книжкові полиці
Під час відвертої розмови Олександр Півненко розповів про бойовий шлях гвардійців, їхні успіхи як на передовому, так і в тилу. Військові не лише тримають зброю, а й самі стають послами української книги. Командувач привіз до бібліотеки нову літературу для поповнення фондів, доводячи, що книга — теж зброя, яка допомагає вистояти у найважчі часи.
Натомість колектив бібліотеки та її маленькі відвідувачі підготували для захисників щось особливе. Алла Гордієнко передала генералу обереги, створені дитячими руками в Бібліо-АРТ-майстерні, а також малюнки та вироби. Для бійців, які щодня дивляться у вічі небезпеки, ці дитячі подарунки мають неймовірну цінність, адже вони нагадують, заради кого ведеться ця боротьба.
Плани на майбутнє: спільна місія
Сьогоднішня зустріч – це лише початок великої спільної роботи. Сторони вже обговорили концепцію майбутнього проекту, що поєднує зусилля бібліотекарів та нацгвардійців.
Головна мета такого співробітництва – розповідати дітям справжню історію, плекати любов до української культури та загартовувати національну свідомість. Взаємодія між Національною гвардією та дитячою бібліотекою — надійний міст між поколінням воїнів та поколінням тих, хто зростатиме у вільній та незалежній Україні. Це партнерство, засноване на взаємоповазі та спільному баченні майбутнього нашої держави.