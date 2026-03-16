Війна змушує нас по-новому дивитися на речі, які раніше здавались паралельними світами — армію та культуру. Але сьогодні, коли кожен крок держави спрямований на захист майбутнього, ці дві сфери поєднуються заради спільної мети.

Днями до Національної бібліотеки для дітей прийшов командувач Національної гвардії України, Герой України Олександр Півненко. Ця зустріч — не просто протокольний візит, а сигнал того, що виховання майбутнього покоління українців є важливим завданням, як і оборона кордонів.





Більш ніж просто діалог

Зустріч генерального директора бібліотеки Алли Гордієнко з командувачем Національної гвардії Олександром Півненком стала знаковою подією. Сьогодні бібліотека — це вже давно не про тишу та пил на книжкових полицях. Це центр національно-патріотичного виховання, де формується свідомість тих, хто завтра будуватиме Україну.

Командувач Нацгвардії знайшов час у своєму надщільному графіку, щоб поспілкуватися з тими, хто тримає інтелектуальний та культурний фронт. Алла Гордієнко не приховувала емоцій, подякувавши генералу за відданість державі та готовність підтримувати культурні ініціативи, які зараз є критично важливими для збереження нашої ідентичності.







Фронт, тил та книжкові полиці

Під час відвертої розмови Олександр Півненко розповів про бойовий шлях гвардійців, їхні успіхи як на передовому, так і в тилу. Військові не лише тримають зброю, а й самі стають послами української книги. Командувач привіз до бібліотеки нову літературу для поповнення фондів, доводячи, що книга — теж зброя, яка допомагає вистояти у найважчі часи.

Натомість колектив бібліотеки та її маленькі відвідувачі підготували для захисників щось особливе. Алла Гордієнко передала генералу обереги, створені дитячими руками в Бібліо-АРТ-майстерні, а також малюнки та вироби. Для бійців, які щодня дивляться у вічі небезпеки, ці дитячі подарунки мають неймовірну цінність, адже вони нагадують, заради кого ведеться ця боротьба.

Плани на майбутнє: спільна місія

Сьогоднішня зустріч – це лише початок великої спільної роботи. Сторони вже обговорили концепцію майбутнього проекту, що поєднує зусилля бібліотекарів та нацгвардійців.

Головна мета такого співробітництва – розповідати дітям справжню історію, плекати любов до української культури та загартовувати національну свідомість. Взаємодія між Національною гвардією та дитячою бібліотекою — надійний міст між поколінням воїнів та поколінням тих, хто зростатиме у вільній та незалежній Україні. Це партнерство, засноване на взаємоповазі та спільному баченні майбутнього нашої держави.















