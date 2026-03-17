Російське вторгнення принесло на нашу землю не лише руйнування міст, а й справжню екологічну катастрофу, яку все частіше називають екоцидом

Поки військові тримають фронт, екологи ведуть свій підрахунок: кожна ракета, кожна пожежа на нафтобазі та кожен замінований ліс мають свою ціну, яку агресору доведеться сплачувати десятиліттями. Станом на середину березня 2026 року сума збитків довкіллю стала просто немислимою для сучасної історії Європи.

Майже 11 тисяч злочинів проти природи

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило оновлені дані: від початку повномасштабної війни зафіксовано вже 10 885 випадків прямої шкоди природі. Це не просто суха статистика — це понівечені заповідники, отруєні річки та випалена земля.

Загальний «чек» за руйнування екосистем вже становить 6,4 трильйона гривень. Щоб зрозуміти масштаб, ось як розподілилися ці втрати:

3,8 трлн грн — це удар по заповідниках та національних парках. Природа, яку ми оберігали десятиліттями, знищується вщент.

1,34 трлн грн — забруднення наших чорноземів уламками ракет та залишками вибухівки.

1,15 трлн грн — ціна отруйного повітря, яким ми дихаємо через постійні пожежі та обстріли.

120 млрд грн — збитки нашим водним ресурсам.

Дністер під ударом: спільна біда з Молдовою

Останні події на Вінниччині вкотре довели, що екологічні злочини Росії не мають кордонів. Після атаки 10 березня у річці Дністер, поблизу села Лядова, виявили величезні плями технічних масел.

Оскільки річка спільна, Україна та Молдова були змушені терміново координувати дії. 12 березня спеціальна комісія ухвалила план порятунку басейну Дністра, щоб не дати масляній плямі перетворитися на масштабний транскордонний замор риби та отруєння питної води для обох країн.

Відплата за екоцид

Усі ці цифри та факти — це не просто паперова робота. Більшість випадків уже розслідуються за статтею «Екоцид». Україна документує кожен випадок отруєння атмосфери чи масового знищення тваринного світу, щоб у міжнародних судах Росія відповіла за масове вбивство української природи.

Фіксація збитків — це фундамент, на якому будуватиметься вимога про повну репарацію. Агресор має заплатити за кожне дерево та кожну забруднену річку.