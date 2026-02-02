З початку повномасштабного вторгнення підрозділ регулярно отримує комплексну допомогу, необхідну для виконання бойових завдань, евакуації поранених та стабільної роботи на передовій.

Зокрема, для потреб полку передані автомобілі та мікроавтобус, причіп та евакуаційний візок, генератори, портативні електростанції та системи Starlink. Підрозділ також отримав персональні та автомобільні РЕБи, Mavic, прилади нічного бачення, комплектуючі до БПЛА та маскувальні сітки.

Окремий напрямок допомоги – медичне, побутове та продовольче забезпечення військових. Захисникам передали сотні турнікетів, тактичні медичні рюкзаки, ліки, спальні мішки, розкладачки, газові обігрівачі, термоустілки, засоби гігієни, а також значні обсяги води, продуктів харчування, їжі швидкого приготування, енергетичних напоїв та спортивного харчування. Для облаштування позицій та побуту також передані інструменти, тенти, подовжувачі та інше необхідне оснащення.

Харків, Бахмут, Авдіївка, Годинник Яр, Гуляйполе, а також прикордонні напрямки — це лише частина найскладніших ділянок фронту, де воював та продовжує воювати 225-й окремий штурмовий полк. Підрозділ, створений для оборони Харкова, за час повномасштабної війни став однією з найефективніших і найрезультативніших бойових одиниць у найважчих напрямках.

«Ворог не зупиниться, поки ми його не зупинимо. Від нашої волі залежить доля держави. Тому треба рухатися вперед, ламати ворогові його плани та здобувати перемогу. Я в це вірю», - наголосив Олег Ширяєв, командир окремого штурмового полку, Герой України.

За час повномасштабної війни команда фонду Надія здійснила 376 місій на фронт, забезпечуючи бойові підрозділи критично важливим обладнанням відповідно до реальних потреб передової.

«Системна підтримка бойових підрозділів – це питання збереження життів та стійкості оборони. Ми передаємо на фронт те, що реально працює: транспорт, евакуацію, зв'язок, енергетику, РЕБ та медичне забезпечення. І цю роботу продовжуватимемо», — зазначив Валерій Дубиль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР зі здоров'я нації.