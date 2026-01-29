Такі торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

З урахуванням високого рівня соціальної відповідальності торговельних мереж, супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

«У складних умовах воєнного часу безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати мешканців столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей», – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.