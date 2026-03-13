У Подільському районі Києва біля пам’ятного знаку жертвам Куренівської трагедії представники апарату районної влади разом із громадою поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання.

13 березня 1961 року через інженерні прорахунки та недбалість прорвалася дамба у Бабиному Яру. Селевий потік із пульпи – суміші води, глини та відходів цегельного виробництва – накрив житлові квартали Куренівки, знищуючи будинки, транспорт і підприємства, зокрема Подільське трамвайне депо.











За офіційними радянськими даними загинуло 145 людей, однак історики припускають, що реальна кількість жертв могла сягати близько 1500 осіб.

Голова Подільського району Володимир Наконечний зазначив:

"Куренівська трагедія – це нагадування про ціну людської недбалості та наш обов’язок берегти пам’ять про тих, чиї життя забрала ця катастрофа".