Поки березень лише набирає обертів, екологічні інспектори вже звітують про «гарячий» робочий тиждень

З 6 по 12 березня по всій Україні пройшли сотні перевірок, результатом яких стали не лише протоколи, а й багатомільйонні позови. Найбільше «відзначилися» порушники на заході та півдні країни: тут рахунок за знищені дерева та стихійні сміттєзвалища йде на мільйони гривень.

Тиждень у цифрах: штрафи та мільйонні позови

За останні сім днів екоінспектори провели понад 400 рейдів. Цифри говорять самі за себе: майже кожен захід завершувався протоколом. Загалом за тиждень державі завдали збитків на понад 6,4 мільйона гривень, а сума всіх пред'явлених претензій та позовів перевалила за 10 мільйонів.

Хоча суми штрафів, які порушники платять безпосередньо в бюджет, поки невеликі, реальні компенсації за знищену природу, які вдається стягнути, вже обчислюються мільйонами.

Антирекорд тижня: сміттєва криза на Івано-Франківщині

Найгучніша справа тижня трапилася в Олешанській громаді, що на Прикарпатті. Тамтешня сільрада отримала претензію на приголомшливу суму — понад 9,3 мільйона гривень. Причина — величезні завали побутового сміття, якими просто «задушили» земельні ділянки громади. Тепер місцевій владі доведеться відповідати за те, що територія перетворилася на стихійне звалище.

Також в області не вщухають «лісоруби-фантоми». Неподалік села Тростянець невідомі знищили пів сотні живих дерев. Екологи нарахували 1,7 мільйона гривень шкоди та передали справу прокурорам.

Лісосмуги під прицілом: Миколаївщина та Одещина

На півдні країни головною бідою залишається нищення полезахисних лісосмуг. Це ті самі насадження, які захищають наші поля від суховіїв та ерозії:

У Миколаївському районі невідомі «під нуль» випиляли 58 дерев. Збитки оцінили у понад пів мільйона гривень.

На Одещині, поблизу села Маринівка, ситуація ще гірша — там знищили 111 дерев. Рахунок за таку «заготовку дров» склав понад 755 тисяч гривень.

В обох випадках матеріали вже у поліції, яка шукає паліїв та лісорубів.

Буковина: масова вирубка в горах

Ще один кричущий випадок зафіксували в Чернівецькій області. Біля села Плоска невідомі зрубали 123 дерева. Тут сума збитків одна з найбільших за тиждень — майже 2,5 мільйона гривень. Правоохоронці вже почали розслідування, щоб з’ясувати, хто так масштабно «погосподарював» у лісах Вижниччини.