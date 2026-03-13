Поки вся країна вболіває за наших спортсменів на міжнародній арені, на передовій точиться зовсім інша, кривава боротьба

Народний депутат Олександр Качура сколихнув Верховну Раду емоційним виступом, принісши до сесійної зали незвичний, але промовистий символ. Він нагадав усім можновладцям, що без належної турботи про військових та їхні родини, ми ризикуємо втратити не лише спортивні здобутки, а й саму державу. Це серйозний дзвіночок для влади: час переглянути пріоритети, поки не пізно.

Шолом друга як символ реальності

Виступ Олександра Качури у Верховній Раді став справжнім моментом істини. Депутат вийшов до трибуни не з паперами, а з пошарпаним військовим шоломом у руках. Це був шолом його близького друга, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну зі зброєю в руках.

Цей предмет став потужним візуальним нагадуванням про те, що війна триває кожну секунду, і поки хтось дискутує про спорт чи політику, хтось інший ризикує життям під обстрілами. Качура підкреслив, що повага до спортсменів, зокрема до вчинку скелетоніста Владислава Гераскевича, який привернув увагу світу до України, є важливою. Проте вона не повинна затьмарювати найголовніше — подвиг наших захисників.

Основний посил нардепа полягав у тому, що військові на фронті мають щомиті відчувати: держава про них не забула. Це стосується не лише забезпечення зброєю чи амуніцією, а й елементарних людських потреб. Бійці, які місяцями перебувають на "нулі", катастрофічно потребують відпочинку та відновлення.

Качура наголосив на критичній важливості впорядкування питання ротацій. Люди не залізні, їм потрібно бачити свої сім'ї, обіймати дітей і просто висипатися в тиші. Крім того, належна підтримка має поширюватися і на родини військовослужбовців. Вони повинні мати соціальні гарантії, медичне обслуговування та впевненість у завтрашньому дні, поки їхні чоловіки, дружини, батьки чи діти воюють.

Жорстке попередження: без армії не буде держави

Заява Олександра Качури прозвучала як серйозне попередження для всього політичного керівництва країни. Він провів пряму паралель між силою армії та існуванням України як такої.

«Без турботи про армію існує ризик, що в майбутньому може не бути ні збірної України на Олімпіаді, ні самої держави», — підкреслив народний депутат.

Його слова — це заклик спуститися з небес на землю і зрозуміти: стабільність тилу, економічний розвиток і навіть спортивні перемоги можливі лише завдяки титанічним зусиллям Збройних Сил. Якщо держава не здатна забезпечити гідні умови та підтримку тим, хто її захищає, то всі інші досягнення можуть вмить знецінитися перед загрозою існуванню самої країни. Це момент, коли потрібно діяти, а не лише говорити патріотичні гасла.