На сьогодні в Києві проживає понад 100 тисяч учасників бойових дій, які повернулися з фронту. Ще 100 тисяч киян продовжують захищати Україну в лавах ЗСУ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час вручення військовим медалей «Честь. Слава. Держава» напередодні Дня українського добровольця.

Він зазначив, що громада Києва системно підтримує українську армію – з міського бюджету минулого року виділено понад 12 млрд грн на закупівлю дронів, засобів РЕБ, техніки, авто та іншого спорядження.

Крім того, мер повідомив, що Київ розвиває програми підтримки ветеранів та їхніх родин.

«Розвиває Київ і програми підтримки ветеранів та їхніх родин. Це і виплати сімʼям, реабілітація захисників, юридична допомога, допомога з працевлаштуванням та багато іншого. Дякуємо нашим військовим за відвагу й силу духу! Ми шануємо подвиг Захисників та Захисниць України. І памʼятаємо Героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Слава Україні та її Героям!», - сказав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше необхідне військовим обладнання.