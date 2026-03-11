Поки за вікном весна, у столичних кабінетах уже пахне морозами

Підготовка Києва до наступного опалювального сезону — це питання виживання мільйонного міста, проте замість спільної роботи ми бачимо політичний пінг-понг. Депутатка Київради Людмила Ковалевська в ефірі телеканалу «Київ 24» відверто розповіла, чому уряд дистанціюється від столичних проблем і чому депутатам доведеться самотужки рятувати киян від можливого блекауту.

Хто винен і що робити: уряд проти мерії

Ситуація з енергосистемою Києва після минулої зими залишається критичною. Проте, як зазначає Людмила Ковалевська, замість того, щоб разом латати діри в енергомережах, державна влада обрала позицію стороннього спостерігача, який лише вказує на помилки.

«Підготовка Києва до наступної зими — завдання державної значущості. Однак держава самоусунулася від нього, натомість перекладаючи відповідальність на мера», — підкреслює Людмила Ковалевська.





На думку депутатки, такий підхід є хибним, адже ресурси та стратегічне планування знаходяться саме в руках Кабінету Міністрів. Проте зараз роль центру зводиться лише до одного.

«Єдині "функції", які залишила за собою державна влада, — це критика та звинувачення в недосконалому виконанні своїх обов’язків столичним керівництвом», — констатує депутатка.

План «Б» для столиці: депутати беруть ініціативу на себе

Людмила Ковалевська переконана, що навіть передача повноважень військовій адміністрації не врятує ситуацію, якщо не буде координації з урядом. Оскільки конструктиву «зверху» поки не видно, Київрада готується діяти самостійно.

Головна мета зараз — ухвалити план енергостійкості, який допоможе Києву вистояти, незалежно від того, чи допоможе держава з розподілом ресурсів.

«Оскільки конструктивних пропозицій з боку урядовців наразі не спостерігається, столичні депутати мають згуртуватися та ухвалити план енергостійкості Києва на наступний опалювальний сезон, щоб не залишити містян без тепла та світла», — резюмує Людмила Ковалевська.