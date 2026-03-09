«Українська команда» передала велику партію зарядних станцій бійцям 112 окремої бригади ТрО. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Передали велику партію зарядних станцій бійцям 112 бригади Тероборони міста Києва. Ці хлопці па початку повномасштабного вторгнення обороняли Київ і звільняли Київщину. Брали участь у контрнаступі на Харківщині та Херсонщині. А сьогодні виконують бойові завдання на Сході та захищають небо столиці від «шахедів» у складі мобільних груп», - повідомив Артур Палатний.

Він наголосив, що з осені минулого року «Українська команда» відправила на передову вже сотні потужних зарядних станцій. І продовжує забезпечувати бійців автономними джерелами живлення.

«Потреба в них не зменшується. Робимо все можливе, щоб наші захисники мали технічну перевагу і поверталися з завдань живими та неушкодженими», - сказав Палатний.

Бійці подякували «Українській команді» за надану допомогу.

«Ці зарядні станції ми використовуємо на наших позиціях, щоб заряджати акумулятори для БпЛА та пультів. Завдяки цьому наші дрони долітають до цілей і вражають ворога. Дякуємо «Українській команді» та всім українцям, які допомагають наближати перемогу», - наголосили військові.