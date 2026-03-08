Йдеться про Володимира Полуполтінних, який воював проти України ще з березня 2014 року.

Терорист був подовраний у місті Кадіївка Луганської області. Про це OBOZ.UA повідомили власні джерела.

Подробиці ліквідації злочинця

За даними поінформованих джерел, вибух автомобіля стався 6 березня близько 22:40 поблизу місцевої лазні "Фортуна". Унаслідок вибуху терорист, який перебував усередині атакованого автомобіля, зазнав важких поранень і перебуває в критичному стані. Також інформатор повідомив, що, ймовірно, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Російський терорист і воєнний злочинець Володимир Полуполтінних відомий тортурами українських військовополонених. Окупант бере участь у війні проти України на боці проросійських воєнізованих формувань ще з березня 2014 року.

Ще тоді він вступив до лав так званого "1-го козачого полку ім. Матвія Платова", пізніше був призначений командиром полку. Окупант був перший у так званій "ЛНР", який отримав звання "героя республіки". З 2025 року він є радником "голови "ЛНР" і "отаманом Луганського козачого округу".

Звірства російського окупанта

За даними слідства, у червні 2022 року Полуполтінних віддав наказ власним підлеглим катувати українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Сам він також брав участь у звірячих злочинах. Зокрема, задокументовано, як у місті Сокологірськ (колишній Первомайськ) окупант ножем вирізав на голові українського полоненого букву Z. За це терористу було пред'явлено обвинувачення за ч.1 ст.28 і ч.1 ст. 439 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що місцеві паблики та російські пропагандисти підтверджують вибух у Кадіївці Луганської області.