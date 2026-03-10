У декларації працівника Бучанського районного ТЦК та СП вказано понад кілограм золота у злитках та значні готівкові заощадження.

Працівник першого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Коломієць задекларував значні заощадження у вигляді золота, пише ТСН.





Відповідна інформація міститься у його електронній декларації.

Згідно з документом, у власності військовослужбовця є золоті злитки на суму 7 млн 700 тис. 300 грн. За актуальними цінами на дорогоцінні метали це приблизно відповідає 1 кілограму 74,9 грама золота.





Крім того, в декларації зазначено й готівкові заощадження: 35 тисяч доларів та 8,5 тисячі євро. Ці кошти вказані як спільна власність подружжя.

Також родина задекларувала ювелірні вироби з золота та срібла загальною вартістю 778 тисяч 826 гривень. Водночас у декларації не уточнюється, які саме прикраси входять до цього переліку.

Водночас згідно з поданими даними, річний дохід Коломійця становив 366 тис. 398 грн. Основну частину цієї суми він отримав як зарплату під час роботи в Київському обласному ТЦК, де служив раніше.

У документі також зазначено, що військовослужбовець користувався державними програмами «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Інші члени його родини, відповідно до декларації, за звітний період доходів не отримували.