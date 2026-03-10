Нова композиція «Жінка» від народної артистки України Наталії Бучинської стрімко підкорює мережу та набирає популярність серед слухачів. Пісню вже називають гімн усіх жінок, адже у ній звучать слова про любов, повагу та справжню цінність жінки. Водночас багато слухачів жартома називають її своєрідною інструкцією для чоловіків, яка нагадує, як важливо цінувати свою кохану.

Композиція буквально за лічені дні стала вірусною у соціальних мережах. Користувачі активно створюють відео під цей трек — за кілька днів у мережі вже з’явилися десятки тисяч роликів, які швидко поширюються та набирають мільйонні перегляди.

Успіх пісні помітний і на музичних платформах. На YouTube трек «Жінка» всього за три дні після релізу увірвався до чарту «Найпопулярніші пісні» та увійшла в ТОП5 "Чарт української музики".

Особливо символічно, що хвиля популярності цієї композиції припала саме на 8 березня. За словами Наталії Бучинської, для неї дуже цінно, що у День жінок пісня «Жінка» знаходить такий щирий відгук у серцях слухачів.

Послухати пісню «Жінка»

