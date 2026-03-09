У переддень дня народження Тараса Шевченка бібліотека запросила читачів на вишукану мистецьку подію – імпрезу «На балі Шевченкової музи», присвячену величній силі поетичного слова, натхненню та духовній спадщині генія української літератури – Тараса Шевченка.

Бібліотека в цей день перетворилася на справжній палац: уквітчана неймовірними квітковими композиціями, прикрашена картинами, умебльована старовинними кріслами та диванами. Літературний бал у бібліотеці – це символ єдності мистецтв: музики, літератури, танцю й краси людського духу.

Пані і панянки у бальних сукнях зустрічали гостей, дарували кожному брошку ручної роботи – букетик квітів разом із Тарасовими рядками, і навіть ворожили на збірочці Шевченкових поезій.

Під покровом Шевченкової музи бібліотечний простір був натхненний Тарасовою творчістю, де кожен куточок промовляв до читача римами, поетичними образами, книжками, портретами Шевченка на дитячих роботах, ілюстраціями до творів поета, репродукціями картин Т.Г. Шевченка з колекції Національного музею Тараса Шевченка, книжковими експозиціями, фотозонами і музичним супроводом, який налаштовував на урочисте свято.

У фоє другого поверху запрошені на бал могли переглянути виставку «Тарас Шевченко: слово, образ, вічність», на якій представлена література про життя та творчість великого Кобзаря. Окремий розділ присвячений найвідомішому творінню поета – «Кобзарю». Тут експонуються унікальні видання – три примірника «Кобзаря» з колекції фонду рідкісних та цінних видань: «Малий Кобзарь для дітей» з малюнками, виданий у Києві 1911 року; «Кобзар» [вибір для дітей] виданий у Львові 1914 року у друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка; «Кобзар» [повна збірка поезій] – ювілейне видання з ілюстраціями І. Їжакевича до 125-річчя з дня народження Т. Шевченка, видане в Києві у 1939 році.

Відділ мистецтв запросив гостей на виставку-розмальовку «Квантовий стрибок Шевченка» за роботами київського художника Олександра Грехова.

На бальну залу перетворився в цей день і простір «Затишний світ дитинства», адже саме тут наші найменші читачі – дошкільнята відвідали свій перший бал – бал для крихіток. Усі малюки одержали неймовірні враження та пережили бурхливі емоції радості.

Гостей свята привітала берегиня балу – генеральна директорка Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко та зазначила, що образ Тараса Шевченка супроводжує українців із наймолодшого віку, але так історично склалося, що ми звикли уявляти його суворим, замисленим, монументальною постаттю національного значення. А саме на нашому балі Шевченко стає близьким і майже рідним, і креативні бібліотекарі постаралися для цього якнайкраще.



Несподіванкою для гостей стала присутність на святі одразу двох Тарасів. Перший – малий Тарас, той самий, про якого він згодом напише: «Мені тринадцятий минало…». І дорослий Тарас Шевченко – поет із потужним голосом, що лунав на захист свого народу. Вони спілкувалися з гостями, ділилися поетичними рядками та фотографувалися з охочими, а таких було чимало. Не щодня тобі випадає нагода одразу з двома Шевченками сфотографуватися!



На свято мистецтва – імпрезу «На балі Шевченкової музи» завітали читачі бібліотеки, почесні гості, меценати та партнери, які насолоджувалися вишуканою атмосферою та виступами відомих артистів, а також дитячих колективів, читачів бібліотеки.

Серед гостей – члени Піклувальної ради бібліотеки – митрополит Олександр Драбинко, Наталія Федорчук, Олександр Федоренко, Микола Чиханцов; Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв, а також не менш знані в суспільстві люди – Оксана Старак-Повякель, Михайло Линецький, Віктор Зеленський, Володимир Наконечний, Тарас Босак, Ярослав Мельник, Андрій Ковальський, Володимир Авраменко, Віктор Зеленський, Дмитро Верховський, а також наші друзі військові – Євгеній Єрін, Юрій Андрусенко та Валентин Демиденко.Окрасою церемонії урочистого відкриття стали відомі та юні митці: Олексій Паламаренко, народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка; Людмила Монастирська — Національна легенда України, народна артистка України, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченко, володарка титулів «Жінка Третього Тисячоліття» та «Скарб Нації», Посол Миру, провідна солістка Національної опери України; співачка FAJNA – Ірина Усачова, композиторка, викладач кафедри естрадного співу Київського університету культури; Камерний ансамбль бандуристів LiRa; Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, засновника гурту «Шпилясті кобзарі»; Зразковий аматорський ансамбль бального танцю «РИТМ» Ніжинської школи хореографії; Ансамбль пісні і танцю «Поляни з-над Дніпра» (Zespół Pieśni i Tańca "Polanie znad Dniepru"; юні читачки Анастасія Шемота та Поліна Ковальська.

«Єднаймося, ж, брати мої», – ця настанова Великого Кобзаря була домінантною тональністю нашого балу. Дякувати Богові і силам оборони, жодної повітряної тривоги під час заходу не сталося, ніби Великий Тарас стояв над небом Києва і нашої книгозбірні і, погрожуючи ворогам, тримав на плечі потужну зброю.