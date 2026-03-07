Київські дороги після зими традиційно нагадують решето, але цього року терпець у депутатів та містян увірвався остаточно.

Після серйозної розмови з керівниками «Київавтодору» та транспортного департаменту КМДА, у фракції «Європейська Солідарність» вирішили: час припиняти слухати казки про «погану погоду» і переходити до ревізії кожної витраченої гривні.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська наголошує, що за останні п’ять років столиця витратила на капітальний ремонт доріг астрономічну суму, яку важко навіть уявити.

«За ці 5 років місто виділив 14 мільярдів гривень на капітальний ремонт доріг. Це не "десь щось підлатали" — це масштабні кошти, які мають мати чітку прив’язку до конкретних адрес, обсягів робіт і результату. Ми перевіримо, в якому стані перебувають ці ділянки», — заявляє Людмила Ковалевська.

Депутати готують офіційні запити, щоб з’ясувати, чому новенький асфальт «пливе» вже за сезон. Головне питання — до якості робіт. Якщо дорога розсипається, її мають переробляти підрядники власним коштом, а не знову запускати руку в кишеню киян.

«Якщо покриття "пливе" і розсипається швидше, ніж минає сезон — питання не до погоди, а до якості робіт і контролю виконання. І виправляти це мають підрядники, а не кияни», — підкреслює Людмила Ковалевська.

Окрім фінансової звітності, депутатка вимагає прозорості. Люди мають бачити графіки ремонтів та відповідальних за кожну яму прямо у своїх смартфонах.

«Люди мають розуміти, що і коли ремонтують, де буде обмеження руху, які строки, хто виконує роботи. Вся ця інформація має з’явитись в застосунку "Київ Цифровий". Ми будемо добиватись прозорої звітності і реальної відповідальності — по кожній ділянці, по кожній гривні», — резюмує Людмила Ковалевська.

Вже на найближчому засіданні Київради від дорожників вимагатимуть чіткий план: де, коли і як швидко вони збираються латати діри, щоб містом нарешті можна було пересуватися без ризику для життя та авто.